Ødegaard-tall forbauser: – Det er helt sykt, jeg har ikke ord

Ferske tall fra statistikkgiganten Opta tar for seg samtlige spillere i Europas syv best rangerte ligaer.

Av samtlige spillere, er det en nordmann som topper listen over hvem som har slått flest antall vellykkede pasninger inn i motstanderens sekstenmeter.

– Det er bra. Det er kult å se. Det er det jeg ønsker å gjøre. Jeg ønsker å skape ting, spille fremover og sette opp situasjoner inne i boks. Det har vært spillet mitt hele livet, så det er kult å se at man er oppe der, selv på det øverste nivået, sier Ødegaard selv til NRK.

Og Ødegaard topper ikke bare statistikken.

Han er regelrett overlegen.

– Har ikke ord

Fra Norge-kapteinens 122 vellykkede pasninger inn i boks er det 32 pasninger ned til Manchester Uniteds Bruno Fernandes, som ligger på andreplass på lista med sine 90.

– Det var voldsomt, sier Antonio Nusa til NRK når han får se statistikken.

– Det er helt sykt. Jeg har ikke ord, sier Manchester Citys Oscar Bobb.

– Det er jo kjempekult å se de tallene, men jeg er ikke sjokkert. Nå har jeg sett Martin på en del treninger, og han er helt fantastisk. Det er en av de beste spillerne jeg har sett noensinne. Så det er ikke noe sjokk, sier Nusa.

Antall målgivende skulle likevel vært høyere for Ødegaard, dersom man ser på tall for «forventede målgivende».

– Jeg så faktisk en liste hvor jeg lå høyt på det. Slik er fotballen. Noen ganger får man situasjoner hvor det ikke er så stor sjanse for at man scorer på en enkel pasning. Andre ganger så bommer man på en stor en. Det tror jeg vil jevne seg ut med tid. Det er bra jeg er høyt oppe på de listene, også er jeg ganske sikker på at det vil komme flere målpoeng om jeg fortsetter med det, sier Ødegaard.

– Han og De Bruyne

Oscar Bobb spiller selv med et knippe av verdens beste pasningsspillere i Manchester City.

Han er stum av beundring for det Ødegaard får til for rivalene fra Nord-London.

– I hele verden nå, er han og Kevin De Bruyne de eneste som spiller på et sånt nivå, for et sånt lag, som likevel tør å være så kreative og prøve. Og han tør å prøve, og ser ting som ikke andre ser. Noe av det kuleste er ikke bare de tekniske ferdighetene hans, men måten han tør prøve på. Det er veldig imponerende, sier Bobb til NRK.

IMPONERT: Oscar Bobb fullroser Martin Ødegaard. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Sander Berge, en av Ødegaards nærmeste venner i England, blir også forbauset når han får se statistikken.

– Det er sprøtt, slår Burnley-spilleren fast overfor NRK.

– Men jeg kjenner ham jo bedre enn de aller fleste. Jeg har prøvd å tre ham opp i mellomrom nå i syv år på landslaget. Det er det en grunn til, for jeg har sett at han er best i verden på det der. Jeg så det da han var på Marienlyst med Godset, og jeg så det da han spilte på U21-landslaget. Når han får ballen i mellomrommet, er han helt eksepsjonell, sier Berge.

– Kjempet mot på trening i syv år

Ødegaard leverte så bra for Arsenal denne sesongen at han var en av åtte nominerte til beste Premier League-spiller.

– Utviklingen hans kommer jo naturlig. Han har vært en fantastisk fotballspiller siden han var liten, og tar det neste nivået hele tiden. Men det han gjør nå, på den siste tredjedelen der han trer gjennom pasninger og sånn, det har vært i hans register hele tida. Nå gjør han det bare på et høyere nivå hvor det går enda fortere. Men pasningene og forståelsen han har, den har jeg kjempet mot på trening på landslaget i syv år. Så han har noe helt spesielt. Det er fantastisk å se at han får det ut sånn, sier Sander Berge.

PÅ SAMLING: Martin Ødegaard og Sander Berge er på plass i Norge før privatlandskampen mot Kosovo onsdag kveld. Foto: BILDBYRÅN

Denne uka skal Norge spille treningskamper mot både Kosovo på onsdag og Danmark på lørdag.

Ståle Solbakken bekreftet nylig at Ødegaard starter begge.

– Ekstreme tall

Morten Thorsby, som spilte med Norge-kapteinen for Heerenveen, er glad for at kameraten har nådd det nivået «alle» trodde han hadde inne.

– Det er ekstreme tall. Helt utrolige tall. Martin har hatt en utrolig sesong, sier Thorsby om statistikken som gjør at Ødegaard befester sin posisjon som Premier Leagues beste pasningsspiller.

– Det har bare vært veldig gøy å følge den reisen. Vi har sagt hele veien at han har hatt det potensialet her inne, men det å faktisk ta det ut … Jeg tror Martin virkelig har funnet seg et miljø der han finner seg godt til rette, hvor han trives og får utfoldet seg med sine kvaliteter og være seg selv 100 prosent. Nå ser du resultatene på banen der han får ut alt det han kan, og det er veldig gøy å se, sier Thorsby.

Norges kamp mot Kosovo har avspark 19.00 på Ullevaal stadion onsdag kveld. Følg kampen på NRK Sport på radio eller se den på TV 2.