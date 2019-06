Ødegaard spilte landskamper med brudd i tommelen

Martin Ødegaard pådro seg et brudd i tommelen i en kamp for Vitesse for noen uker siden.

Det bekreftet landslagets pressesjef, Svein Graff, ovefor NRK fredag

– Det er et brudd, og som en del av behandlingen vurderes operasjon. Det er ikke avgjort om det skjer nå, skev Graff i en SMS.

Mandag ønsker ikke å Graff si noe mer om hvorvidt det blir, eller har vært gjennomført, en operasjon. Graff henviser til landslagets manuellterapeut Thomas Ødegaard.

Manuellterapeuten vil heller ikke kommentere dette, og viser til taushetsplikten.

SPILTE MED BANDASJE: Ødegaard på landslagstrening med bandasje rundt tommelen den 6. juni. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Blir helt bra

Thomas Ødegaard bekfertet imidlertid før helga at Ødegaard skadet seg i en kamp for Vitesse for rundt fire uker siden.

– Han fikk en skade i høyre håndledd, men trente og spilte som normalt, sier han.

Under landslagssamlingen tidligere i juni, ble det påvist et lite brudd i tommelen. Thomas Ødegaard omtaler bruddet som «ufarlig».

Til tross for bruddet, spilte altså Ødegaard begge Norges kamper mot Romania og Færøyene med en skinne.

– Videre behandling er igangsatt og Martins hånd vil bli helt bra, og han er i de beste hender, sa Thomas Ødegaard.

Usikker fremtid

Under landslagssamlingen leverte Ødegaard en strålende kamp mot Romania. 20-åringen skåret sitt første landslagsmål, og var Norges klart beste spiller. Ødegaards utlånsavtale med nederlandske Vitesse gikk nylig ut, og det er usikkert hva som blir neste stopp i karrieren.

Ødegaard selv har uttalt at han ønsker stabilitet, og en plass på Real Madrid-laget er svært lite sannsynlig. Hvor Ødegaard fortsetter karrieren, er ventet å bli klart i løpet av noen uker.

Drammenseren ble tatt ut på årets lag i den nederlandske toppdivisjonen etter en veldig god sesong. Ødegaard skåret åtte mål og hadde ti målgivende pasninger for Vitesse.