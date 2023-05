– Alle ble så såret etter Manchester City-kampen, men vi brukte sinnet og skuffelsen til å komme tilbake. Du kan tape kamper, men vi var ikke oss selv. Jeg tror vi viste en annen side i dag, sier Ødegaard til Sky Sports etter kampen.

Den norske stjernen ordnet både 1- og 2–0 for Arsenal i løpet av den første omgangen, og målene kom på nærmest identisk vis: To pasninger fra Granit Xhaka ute til venstre fant veien til Ødegaards presise venstrefot.

På 1-0-scoringen hamret han ballen inn via tverrliggeren, mens nummer to ble plassert i det lengste hjørnet på kontrollert vis.

– Det er en helt fantastisk skudd Han får både kraft og skru og det er en nydelig avslutning, sier tidligere Premier League-målvakt Mark Schwarzer til BBC om Ødegaards 1-0-scoring.

Ødegaard er nå oppe i 14 Premier League-scoringer denne sesongen, og hans to mål la grunnlaget for det som til slutt ble en komfortabel 3-1-seier.

– Jeg prøver bare å hjelpe laget. Denne sesongen har jeg scoret flere mål, og jeg fikk to gode pasninger fra Granit som gjorde det enklere. Jeg prøvde bare å være i det rette området, sier Ødegaard.

– Den første omgangen var fantastisk. Vi kom ut og viste en helt annen lagånd enn sist. Den andre omgangen var litt rotete, men tre poeng og en god seier. Og vi trengte denne, sier Ødegaard.

Gabriel Jesus scoret Arsenals tredje, mens Noni Madueke reduserte etter pause. Ødegaard var nær karrierens første hat trick, men kapteinen ble stoppet av Kepa i Chelsea-buret.

Svar på tiltale

Arsenal ser ut til å komme tilbake på seierssporet – og toppen av tabellen – etter fire kamper uten seier.

I løpet av den tøffe perioden, der de ga fra seg initiativet i gullkampen, har flere satt spørsmålstegn ved dette Arsenal-laget. Og lagets kaptein, Martin Ødegaard.

Gary Neville var blant dem som var kritiske.

KRITISK: Gary Neville, som nå er fotballekspert for Sky Sports. Foto: DAVID KLEIN / Reuters

– Jeg ser på Martin Ødegaard, en fantastisk proff, men når du er under press, i de aller største kampene, på et avgjørende stadium i sesongen, er han en leder da?, spurte Neville i sin podkast «The Overlap».

– Jeg føler ikke at de påvirket de andre spillerne på banen. I stedet synes jeg de bidro til problemene laget havnet i, la han til.

Den tidligere Manchester United-backen ga Oleksandr Zinchenko, Thomas Partey, Gabriel Jesus og Granit Xhaka den samme type kritikken.

Arsenal har i løpet av de siste ukene avgitt poeng mot Liverpool, West Ham og Southampton, og i tillegg fått juling mot Manchester City, som nå er i førersetet i jakten på ligagullet.

De møter West Ham onsdag kveld - og kan ta tilbake tabelltoppen.

– Vi må fortsette. Vi vil kjempe til slutten om tittelen, sier Ødegaard resolutt.

Arsenal og Manchester Citys kampprogram Ekspandér faktaboks Dette er Arsenal og Manchester Citys resterende Premier League-kamper denne sesongen: Arsenal: Newcastle (b), Brighton (h), Nottingham Forest (b), Wolverhampton (h) Manchester City: West Ham (h), Leeds United (h), Everton (b), Chelsea (h), Brighton (b), Brentford (b)

– Neville bommer

Landslagssjef, Ståle Solbakken, var ikke med på kritikken fra Neville da han gjestet Viaplays studio tirsdag kveld.

– Han hadde en «off day» på Etihad, kanskje hans svakeste kamp for sesongen, men i et lag som ble totalt overkjørt. Martin er den spilleren som har stått mest fram i de kampene de har slitt, det bevises av antall scoringer, assists og berøringer inne på motstanderens banehalvdel, så Neville bommer litt, sa han før kampen.

Men håpet lever for Ødegaard & co.

De er nå tilbake på toppen av tabellen, to poeng foran Manchester City, som riktignok har to kamper til gode. Det betyr at Manchester City har alt i egne hender og Arsenal er avhengig av at Erling Braut Haaland slutter å score på bestilling.

Chelsea slaktes

– Chelsea har vært total katastrofe. Vi skal ikke ta fra Arsenal noe, men dette er noe av det dårligste, mest kjønnsløse, parodiske forsvarsspill og organisering jeg har sett av et lag med X antall spillere på et lag som egentlig skal kjempe om en plass i Mesterligaen. Det er så tvers gjennom råttent på alle parameter, sier Solbakken.

Det var den knallharde dommen fra Ståle Solbakken over Chelsea etter den første omgangen.

– Det er noe av det verste jeg har sett i Premier Leagues historie, sa Solbakken videre.

FÅR STRYK: Frank Lampard har ikke hatt noe gledelig gjensyn med Chelsea. Foto: MATTHEW CHILDS / Reuters

Og han er langt fra den eneste som rister på hodet av Chelsea etter deres første 45 minutter mot Arsenal.

– Dette begynner å bli flaut for Chelsea. Det er vanskelig å forstå hvordan et lag som faktisk har en del gode spillere kan være så dårlig som det Chelsea har vært her, sier BBC-journalisten Phil McNulty.

Ifølge britiske medier har Chelsea-fansen allerede begynt å forlate stadion. Arsenal-fansen koser seg på London-rivalens bekostning og synger sanger om at de kommer til å rykke ned.

Klubbens nye eiere har brukt drøye åtte milliarder kroner etter oppkjøpet av klubben i fjor.

– Chelsea er en skam der ute, tvitrer Gary Neville.

– Uansett hvor gode Arsenal har vært, herregud, Chelsea er et eneste stort kaos for tiden, skriver Gary Lineker.

Chelsea er i skrivende stund på 12. plass i ligaen og er på vei mot sitt sjette strake tap siden Frank Lampard tok over.