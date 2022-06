Ødegaard roser Norge-komet: – I alt Haaland-hysteriet må vi hylle ham litt

– Leo var ekstremt god igjen. Vi må få hylle han litt også, i alt Haaland-hysteriet.

Det sier landslagskaptein Martin Ødegaard etter den kruttsterke 2-1-seieren mot Sverige på Friends Arena.

Alle snakket om Haaland, men Ødegaard mener den ferske 22-åringen, som bare har spilt tre landskamper, fortjener mye ros.

– Leo gjør en bra match igjen, all honnør til ham, sier Ødegaard.

Også Andreas Hanche-Olsen, som har mistet plassen ved siden av Stefan Strandberg til nettopp Østigård, fullroser den kortklipte stopperbautaen.

– To store kamper av Leo denne uken, det er utrolig kult å se. Han og Stefan har rydda unna det som har vært. To enorme prestasjoner, jeg håper vi fortsetter sånn, sier Hanche-Olsen til NRK.

Mot Sverige fikk vi igjen se en Østigård som går totalt uredd til verks.

I første omgang, da en ball var på vei ut etter en dødball, kom plutselig 22-åringen som en rakett med et heroisk forsøk på å stupheade ballen mot mål.

En situasjon beskrivende for den spillertypen han er blitt.

«Blir glad av måten Østigård går inn i hodedueller på,» skrev fotballekspert Christian Gauseth på Twitter underveis i kampen søndag.

Foto: Skjermdump 05.06.2022 / Twitter

Landslagssjef Ståle Solbakken har tidvis vært skeptisk til å bruke Østigård, men har gitt unggutten tillit denne samlingen.

Solbakken ser en utvikling der.

– Leo har sin store styrke i duellspillet og i boksspillet. Han er blitt bedre med ballen, og han kan spille til venste fordi han har et brukbart venstrebein. Men han må beskyttes, vi skal ikke ha ham eller Stefan Strandberg ut på løpetur mot Alexander Isak. Da må vi spille en type forsvarsspill som gjør at han og Stefan slipper de løpeturene. Men at han har tatt noen steg, det er det ikke tvil om, sier Solbakken på pressekonferansen etter kampen.

– I feltet, og når det gjelder det å lese spillet, har han tatt enorme steg, legger han til.

– Har han løst midtstopperproblemet til Norge?

– Nå har ikke jeg snakket om noe midtstopperproblem. Det som det har handlet om for oss, er at det er veldig få som har spilt på et høyt nivå. Men i en ganske lang periode nå har vi sluppet inn få mål, det må vi fortsette med, sier Solbakken.

OFRER ALT: Leo Østgård har en evne til å dukke opp mellom ballen og der farene er. Foto: JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

Baklengsmålet på overtid mot Sverige er det eneste målet Norge har sluppet inn på de fire siste landskampene.

Østigård selv er forbannet på at de tillot å rote bort smultringen alle forsvarsspillere og keepere er så glade i.

– Det irriterer meg at de får et mål på slutten, sier 22-åringen til NRK etter kampen.

Han er uansett svært fornøyd med 2-1-seier over Sverige og andre kamp på rad med en knallsterk bortekamp.

– Det var fantastisk, og det var på tide å slå Sverige. Det er noe du drømmer om som liten gutt. Vi var veldig tente på å slå dem, så det er ekstremt godt at vi klarte det, sier han til NRK.

GOD KOK: De norske supporterne var sterke i Stockholm. Foto: JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

Norge topper nå nasjonsligagruppa med seks poeng etter to kamper. Sverige og Serbia, som møtes torsdag, har tre poeng hver.

– Hvordan er stemninga i laget?

– Det tror jeg alle ser. Det er en gruppe som står veldig samlet, vi har veldig godt samhold. Det er en av de beste lagene jeg har vært på. Det er fantastisk og fortjent at vi får en seier her nå, sier Østigård.

Erling Braut Haaland, Norges matchvinner mot Sverige, forsvant ut bakveien fra Friends Arena uten å gi intervjuer til andre enn rettighetshaver TV 2.

Men til NFFs egen hjemmeside tok han seg bryet med å si noen ord.

– Vi har noe på gang. Vi blir mer erfarne og mer én gjeng for hver kamp som går. Det er fantastisk å se hvordan vi kriger sammen og hvordan vi klarer å vinne fotballkamper, sier Halaand.

Han har nå scoret utrolige 18 mål på 19 A-landskamper.

Norge vant 2-1 borte mot Sverige - bilder med tillatelse fra TV 2 Du trenger javascript for å se video.

Nå håper Haaland nordmenn kommer til å kjøpe billetter for å støtte landslaget i de to neste kampene i Nasjonsligaen mot Slovenia allerede 9. juni og Sverige 12. juni.

– Nå gjelder det å fylle Ullevaal. Kom på kamp, vi skal vinne mot Slovenia, sier Haaland.

– Vi håper flest mulig kommer mot Slovenia, og så vet vi at det er fullsatt mot Sverige. Vi håper å se fullsatt Ullevaal på torsdag også, så skal vi prøve å levere, sier landslagskaptein Ødegaard til NRK.

Norge vil nå være storfavoritter mot Slovenia, som har tapt sine to første kamper i Nasjonsligaen så langt. Søndag ble det 1-4-tap mot Serbia.

Leo Østigård gleder seg til to hjemmekamper på rad.

– Det blir to tøffe oppgjør. Nå har vi hatt to bortekamper, så det blir godt å spille hjemme. Det er bare å jobbe på videre, vi er ikke ferdige.Vi skal bli harde å slå hjemme, sier han.