Ødegaard om Real Madrid-dialogen: – Har fått positive tilbakemeldinger

Ødegaard har storspilt for Real Sociedad denne sesongen. Han ble kåret til månedens spiller for september i den spanske ligaen, og har tidvis herjet med konkurrentene.

– Han bør være aktuell i en større Real-tropp ut fra det han har prestert. For meg er han en internasjonal spiller nå, sier landslagssjef Lars Lagerbäck om sin største stjerne.

– Det er ikke noe jeg har tenkt så mye på. Jeg er veldig fornøyd med der jeg er nå. Så skal jeg bare utvikle meg videre. Selvsagt er målet å spille i Madrid en dag, men det er ikke noe jeg stresser så mye med, sier Ødegaard selv.

– Føler du at du har det nivået inne?

– Det er klart et nivå opp. Madrid er en av de beste klubbene i verden, det er et steg videre dit. Jeg har spilt syv-åtte kamper, så det å konkludere allerede. er ikke noe jeg kommer til å gjøre, gliser Ødegaard.

Får positive tilbakemeldinger

Ødegaard har i utgangspunktet en låneavtale som sier at han skal spille to sesonger i sin nye klubb. Likevel har han jevnlig kontakt med Real Madrid.

– Ja, det er en dialog i form av at jeg får tilbakemeldinger og alt sånn. Men det er ikke noen dialog med tanke på hva som skal skje. Tilbakemeldingen er på antall kamper og sånne ting, ikke noe utover det, sier Ødegaard.

– Hvem har du da dialog med?

– Det er stort sett han som er sjefspeider. Han har jeg hatt god dialog med hele veien. Jeg har et godt forhold til han, så det er han jeg snakker mest med.

– Hva sier han, da?

– Det kommer jo litt an på kampene, men stort sett, til nå, har jeg fått positive tilbakemeldinger, smiler Ødegaard.

– Står ikke tilbake for noen

Hull-spiller Markus Henriksen tror Real Madrid angrer på at de slapp Ødegaard på det som i utgangspunktet er et utlån over to sesonger.

– Jeg tror han er veldig nær. Jeg tror de i Madrid har tenkt: «Dæven, kanskje vi ikke skulle latt ham gå på lån for to år». Det sier seg selv at det blir lagt merke til. Jeg tror ikke det er altfor lenge til at han går ut på Santiago Bernabéu og styrer showet, sier Henriksen.

– I Nederland tok han et veldig stort steg, mener Lars Lagerbäck om Martin Ødegaard. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Fulham-spiller og landslagskaptein Stefan Johansen mener Ødegaard er helt på høyde med de beste spillerne han har møtt i Premier League og internasjonalt for Norge.

– Jeg føler talentet og voksenheten i spillet hans ikke står tilbake for noen. Han er høyt, høyt der oppe og kommer til å spille for en av de beste klubbene i verden etter hvert. Dere ser det selv. Det han gjør, er det høy klasse over, sier Johansen til NRK.

Landslagssjefen brukte selv tid på å finne plass til Ødegaard i landslagstroppen. For ett år siden spilte Ødegaard U21-kvalik, mens han nå er Norges viktigste spiller før Spania-kampen.

– Han har forbedret sitt spill, og særlig spill uten ball. Det er et abstrakt ord, men han er blitt mye større i sitt spill. Han har hatt et reelt klyv på det området, sier Lagerbäck, og fortsetter:

– Nå åpner han mer offensivt. Før spilte han sin nærmeste medspiller og hentet mye ball. Men uten ball har han blitt mye bedre siste året. Det er der han har tatt det siste steget.

Akkurat dét er Ødegaard enig i.

– Jeg har hatt en fin kurve, tatt steg både offensivt og defensivt. Blitt mer voksen og litt bedre fysisk. Jeg føler det er mange områder jeg har tatt steg på. Så spiller jeg på et bedre nivå nå, med bedre motspillere og bedre medspillere som gjør at jeg må være mer på, og det har gått fint, sier Ødegaard.