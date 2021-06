Ødegaard om Haaland-ordre: – Vi må steppe opp

Det ble to seire, men tre frustrerende og målløse kamper for Haaland og Ødegaard mot Montenegro, Gibraltar og Tyrkia.

En selvkritisk Haaland sa at han «måtte gå i seg selv», noe han gjentok da han møtte pressen på Marbella mandag.

Her serverte han også følgende beskjed til sin kaptein og gode lagkamerat:

– Kaptein «Ødda» må steppe opp som kaptein og få det beste ut av meg. Det er planen. Det forventer jeg at han klarer, sa Haaland og gliste.

– Mye å gå på

Da Haaland scoret hat trick mot Romania i oktober, stod nettopp Ødegaard bak to av målene.

LEDER TROPPENE: Landslagssjef Ståle Solbakken. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Nå håper Ødegaard å finne tilbake til samme takter. Når NRK trekker frem Haaland-kommentaren, svarer 22-åringen:

– Jeg er enig i det. Jeg må steppe opp og få det beste ut av alle. Vi må steppe opp alle mann. Vi var ikke der vi skulle være sist. Vi har mye å gå på. Vi må steppe opp. Jeg håper å ta den utfordringen.

Ødegaard tråkket over i den første kampen mot Gibraltar, men kapteinen spilte likevel mot både Tyrkia og Montenegro.

Etter kampene måtte han tåle kritikk for prestasjonene under samlingen.

– Jeg visste selv at jeg hadde vondt, og at det var naturlig at det ikke var helt på topp. Det stresser meg ikke, og det er mye bak kulissene som folk ikke får med seg, sier Ødegaard.

– Mye smerter

22-åringen tror skaden plaget ham mer enn han først trodde.

– Det var vondt, for å si det kort. Det var mye smerter og hevelse, så det plaget meg nok litt mer enn jeg hadde håpet på. Også etterpå var det ganske vondt en periode. Det var surt og kjedelig, men sånn er fotballen, sier Ødegaard.

Landslagssjef Ståle Solbakken er først og fremst opptatt av at laget skal fungere optimalt.

– Det har alle forutsetninger for å bli bra. Det man glemmer med Erling, er at han kunne stått med fem mål under forrige samling. Martin var litt plaget av ankelen. Jeg er opptatt av det skal fungere, men jeg er mer opptatt av at laget skal fungere enn at én link mellom to som skal være hele laget. For da blir vi enkle å ta ut. Så gode fotballspillere som de er, vil det alltid kunne bli bra, sier Solbakken.

– Men er det ikke ekstra viktig at verdensstjernene fungerer sammen?

– Jo, det kommer de til å gjøre, og det har de gjort i perioder, også. Så er det heldigvis sånn at fotball er et lagspill, hvor det ikke er så enkelt at Martin har ballen og så starter Erling, og så er han alene med keeper. Sånn fungerer det ikke, dessverre, sier Solbakken.