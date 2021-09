Ødegaard mener noe er skjedd med Norge: – Det er stor, stor forskjell

Norge tok syv av ni poeng mot henholdsvis Nederland, Latvia og Gibraltar denne samlingen, men det er særlig prestasjonene som har gledet det norske fotballpublikummet.

De norske gutta spilte både underholdende fotball, viste en krigersk innstilling og klarte å ta de poengene man hadde håpet på forhånd.

Med andre ord motsatt av det som ofte har vært tilfellet de siste årene.

Ødegaard: – Det har skjedd noe

Landslagskaptein Martin Ødegaard mener han kan merke at ting er på rett vei.

– Det har skjedd noe innad i laget, både spillemessig, men også med holdning, intensitet og trøkk i alt vi gjør. Det er stor, stor forskjell. Vi har tatt noen store og viktige steg på denne samlingen, og nå ser det bra ut, sier Ødegaard til NRK.

Det har skjedd noe med landslaget i fotball den siste tiden. Ståle Solbakken og hans spillere føler det er grunn til å se lyst på framtiden. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Og mye tyder på at landslagskapteinen har rett.

I europatoppen

Nå viser offisielle tall fra Uefa at det kun er Nederland som har flere avslutninger enn Norge så langt i VM-kvaliken.

Norge kommer altså til avslutning oftere enn de store kanonene som EM-vinner Italia, Tyskland, Spania, England, Frankrike og Belgia, for å nevne noen.

Også når det gjelder antall skudd på mål er Norge blant de lagene med sterkest tall.

Norge blir med sine 43 skudd på mål kun slått av Danmark (45) og Nederland (64).

Dessverre for Norge er det effektiviteten som har manglet.

Der Danmark og Nederland også er de to landene med flest scoringer så langt i VM-kvaliken, blir Norge skjøvet helt ned på niendeplass på målstatistikken, til tross for at de altså både er helt i toppen på både antall avslutninger på og utenfor mål.

Etter å ha notert 43 avslutninger og «bare» fem mot Gibraltar sier Ødegaard:

– Det er positivt, men vi bør kanskje score flere mål. Men vi må være «happy» med at vi skaper såpass mye, sier han til NRK.

Imponert Solbakken

Landslagssjef Ståle Solbakken var lenge folkets favoritt til å overta landslagssjefjobben.

Nå begynner man å se konturene av det laget mange trodde han ville klare å skape på forhånd.

– Vi er blitt et godt fotballag, med mange forskjellige strenger å spille på. Dette er bare den andre ordentlige samlingen vi har hatt, men vi har fått en «go» i gruppa. På denne samlingen har vi bevist at vi kan spille mot etablert forsvar og at vi kan kontre. Vi har spilt fire ulike formasjoner og mestret det, og vi går klart styrket ut av samlingen, sier Solbakken.

Også Kristian Thorstvedt, som får en stadig mer sentral rolle under Solbakken, mener Norge er på rett vei.

Han sier det har vært en merkbar bedring siden kaptein Ødegaard samlet laget før denne samlingen og hadde et møte, uten trenerne til stede, for å snakke om hva som skal kreves og forventes av hverandre.

– Jeg synes ting har blitt bedre etter at vi hadde en prat om det. Flere tar tak, og vi stiller høyere krav til hverandre. Engasjementet og vinnerviljen er blitt bedre, sier Kristian Thorstvedt på pressekonferansen etter Gibraltar-kampen.

Se Norges målshow mot Gibraltar

Norges gjenværende kamper i gruppespillet er følgende:

08.10: Tyrkia - Norge

11.10: Norge - Montenegro

13.11: Norge - Latvia

16.11: Nederland - Norge

Vinneren av gruppa går direkte til VM, mens toeren skal ut i playoff-kamper fra 24. til 29. mars 2022. Der kjemper 12 lag, de ti gruppetoerne og de to beste Nations League-lagene, om de tre siste VM-billettene.

– Det er helt åpent nå. Vi skal ned til Istanbul og spille en viktig kamp, alle kampene som kommer nå blir finaler. Men vi tar med oss masse selvtillit fra denne samlingen og reiser dit med full tro på at det er mulig å vinne den kampen, sier Ødegaard til NRK.

– Vi må være ærlige og si at vi har igjen to veldig vanskelige bortekamper, men vi må ta den klassiske «en kamp av gangen», så får vi summere opp til slutt, mener Solbakken.

VM i Qatar spilles i november og desember 2022.