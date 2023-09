Ødegaard med praktmål i storseier

Onana legger seg flat etter brøler: – En av mine verste kamper

André Onana kostet Manchester United 580 millioner kroner da han kom fra Inter i sommer, men starten på United-karrieren har vært tøff. På de fem første Premier League-kampene er det blitt ti baklengs.

Onsdagens mesterligadebut for klubben ble ingen opptur.

– En av mine verste kamper, sier han til TNT Sport etter 4-3-tap mot Bayern München på Allianz Arena.

28 minutter ut i kampen gikk det helt galt. Det så nesten ut som Uniteds burvokter hadde såpe på hanskene da Leroy Sane sendte av gårde et skudd som så ut til å være keepermat.

– En brøler fra Onana, fastslo Stephen Warnock på BBC Radio 5 Live.

– Han har all skyld. Det var en enkel redning. Det er et vanskelig skudd å ikke klare, sa den tidligere United-kjempen Rio Ferdinand, ifølge BBC.

– Jeg har mye å bevise. Starten min i Manchester United har ikke vært så god, ikke som jeg ønsket, sier Onana selv.

Fem minutter etter det første målet sviktet det meste i Uniteds forsvarsspill da Serge Gnabry satter inn 2-0 for Bayern München.

Fire minutter ut i andre omgang ga danske Rasmus Højlund nytt håp for de røde djevlene, da han scoret i sin mesterligadebut.

Men håpet levde ikke lenge. For etter 51 minutter ut i kampen traff en ball armen til den andre United-dansken, Christian Eriksen, inne i 16-meteren. Og etter en VAR-sjekk kunne Harry Kane legge ballen på straffemerket. Den tidligere Tottenham-kjempen gjorde ingen feil, og prikket inn sitt første mesterligamål for Bayern München.

Utover omgangen så det ut til at hjemmelaget hadde god kontroll, og Onana sto flere ganger i veien for flere mål. Men to minutter før full tid pirket Casemiro inn en ny redusering for Manchester United, og med det tente han et lite poenghåp.

To minutter på overtid svarte Mathys Tel for Bayern München, og dermed så det ut til å ende 4-2.

Det ble det ikke, for fem minutter på andre omgang satte Casemiro inn sitt andre for kvelden. Dermed endte det med målfest og 4-3.