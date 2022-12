Ødegaard-magi mot West Ham – blir «elsket» av legende

– Det var gøy å spille i dag. Vi gjør en god kamp. Alle var sultne på å komme i gang igjen, sier Martin Ødegaard til Viaplay.

Den norske stjernen hadde en ny imponerende kamp for de rødkledde, og noterte seg for to målgivende pasninger.

– Han var soleklart banens beste og styrer fullstendig sjappa her, sa Viaplay-ekspert Pål-Andre Helland.

– Jeg tar av min imaginere hatt. Han har så mye i det defensive spillet også. Han går foran i alle spillets faser, sa Helland.

Hylles av legende

Ødegaard så ut til å virkelig ha brukt VM-pausen godt, og herjet rett og slett med West Ham-forsvarerne i store deler av kampen.

Elegante driblinger og lekre såledragninger sendte West Hams forsvarere ned på gresset, som slet med å få has på 24-åringen.

– Han herjer utpå der nå. Se på Martin Ødegaard, sa Viaplay-kommentator Andreas Toft etter at nordmannen rundlurte West Hams Aaron Cresswell.

DOMINANT: Martin Ødegaard var involvert i det aller meste mot West Ham Foto: ANDREW COULDRIDGE / Reuters

– Vår kaptein var fenomenal. Det som gjør det vanskelig for West Ham er at Ødegard alltid går fremover med ballen. Du får aldri fred. Hver gang han får ballen går han på deg. Han var enorm i dag, sa John Arne Riise full av begeistring.

Også Arsenal-legende Cesc Fàbregas lot seg også imponere av Ødegaard.

– Ødegaard er virkelig på i dag. Jeg elsker stilen hans. Tror dere at spillere som ikke spilte i VM vil markere seg i større grad enn spillerne som spilte i siste del av sesongen?, skrev Fabregas på Twitter.

Ødegaard fikk spørsmål av Viaplay om poenget Fabregas tok opp om spillere som ikke var med i VM.

– Det er vanskelig å si. Jeg har hatt litt mer hvile enn andre. Jeg har fått trent godt og jobbet godt, men man vet aldri. Jeg foretekker alltid å spille kamper, så jeg skulle heller vært i et VM, for å si det sånn, sier Ødegaard.

– Se på den touchen der

Det ble dramatikk etter 27 minutter spilt da West Hams Jarrod Bowen fikk ballen på vei inn i Arsenals 16-meter. Der ble kantspilleren felt av William Saliba, og dommer Michael Oliver pekte på straffemerket. Saïd Benrahma var sikker og satte ballen midt i mål.

I første omgangs sluttminutter pekte Oliver igjen på straffemerket, denne gangen i favør Arsenal. Martin Ødegaard skjøt da det så ut som Aaron Cresswell blokkerte med hånda. Men etter en sjekk med VAR viste bildene at Cresswell brukte hodet, og straffen ble annullert.

TENTE HÅPET: Arsenals Bukayo Saka. Foto: ANDREW COULDRIDGE / Reuters

I andre omgang kom Arsenal ut og det var tydelig at de jaktet en tidlig utligning. Og etter syv minutter kom den. Martin Ødegaard prøvde nok en gang lykken fra langt hold. Skuddet var ikke all verdens, men Saka prikket ballen forbi en utspilt West Ham-keeper Fabianski.

Da var Arsenal-toget i full gang, og etter 58 minutter var kampen snudd. Ødegaard fant Granit Xhaka som spilte videre til Gabriel Martinelli. Brasilianeren banket inn til 2-1 fra sin venstreside.

Arsenal og Ødegaard fortsatte og nordmannen leverte en herlig assist da han på en berøring spilte Nketiah gjennom. Spissen vendte elegant fra seg West Ham-forsvaret, før han plasserte inn 3-1.

– Se på den touchen der fra Ødegaard, sa Viaplay-kommentator Andreas Toft.