Ødegaard klar for Vitesse

Beckham får UEFA-utmerkelse

I mai blir den tidligere fotballspilleren David Beckham tildelt UEFA-presidentens utmerkelse som belønning for hans innsats for fotballen både på og utenfor banen. UEFAs president Aleksander Ceferin sier 43-åringen har vært en global ambassadør for fotballen, og at han har markedsført spillet og alle dets verdier i alle hjørner av verden.