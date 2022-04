Ødegaard kaptein da Arsenal tente mesterligahåpet

Martin Ødegaard fikk nok en gang bære kapteinsbindet, og leverte en assist, da Arsenal vant 4-2 mot Chelsea. «The Gunners» sikret dermed ekstremt viktige poeng i kampen om fjerdeplassen. 22-åringen Eddie Nketiah ble tomålsscorer for Arsenal.



Den første halvtimen på Stamford Bridge var målrik. Nketiah ble første målscorer etter 13 minutter, før Timo Werner utlignet for Chelsea via noen Arsenal-spillere noen minutter etter.



Etter 27 minutter ble Emile Smith Rowe servert av Ødegaard og sendte Arsenal tilbake i føringen. Det varte ikke lenge, for rundt seks minutter senere var César Azpilicueta ved første stolpe og utlignet for Chelsea igjen.



Etter pause fosset ikke målene inn i like stort antall, men etter timen spilt kunne Nketiah, etter litt klabb og babb inne i boksen, sette inn sitt andre for kvelden.



Like før full tid ble det litt bråk inne på Chelseas sekstemeter. Azpilicueta rev Bukayo Saka i bakken, straffe til Arsenal, og den satte Saka knallhardt i mål.