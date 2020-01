Ødegaard herjet - kronet praktkamp med frisparkperle

Martin Ødegaard storspilte i cupkampen mot Osasuna onsdag kveld. Etter drøye halvtimen fikk 21-åringen rettvendt seg mot bortelagets mål. Der det så som trangest ut fant nordmannen rom og klarte å spille gjennom Alexander Isak. Svensken fulgte opp med en sterk avslutning og hjemmelaget tok ledelsen-

Når timen var passert var det tid for Ødegaard-magi igjen. Denne gangen skulle han selv være sist på ballen, da gutten fra Drammen bøyde ballen elegant over muren og ned i nærmeste hjørnet.

Snaue ti minutter senere slo Ødegaard hjørnesparket som serverte Isak sitt andre for kvelden. Den norsk-svenske duoen sikret 3-1 seier på egenhånd og sendte Real Sociedad til kvartfinale i den spanske cupen.

DØDBALLFOT: Ødegaard scoret selv på et frispark fra ca. 20 meter og leverte et strålende hjørnespark som Alexander Isak ekspederte i mål. Foto: Ander Gillenea / AFP

– Skandinavia sender Pamplona-gjestene langt ut av Copa del Rey. Ny målgivende for Martin Ødegaard med en corner på første stolpe hvor svensken er råsterk og stusser ballen i mål nede ved stolpen, skrev fotballekspert Petter Veland på Twitter etter scoringen.

Martin Ødegaard viste igjen at han er en av La Ligas beste spillere denne sesongen. I onsdagens kamp skapte nordmannen hele 10 sjanser på egenhånd. Tre av dem endte altså med scoring.

I de spanske avisene får Ødegaard og Isak all æren for seieren. AS skriver at Real Sociedas cupdrøm lever fortsatt takket være Isak og en magisk Ødegaard. I Marca får de to skandinavene toppkarakter på børsen.