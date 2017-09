Ødegaard ikke med i troppen til Lagerbäck

Sør-Korea lover trygt OL

Sørkoreanske myndigheter lover at sikkerheten under neste års vinter-OL i Pyeongchang blir ivaretatt. – Den sørkoreanske regjeringen gjør sitt ytterste for å sørge for at OL i Pyeongchang og Paralympics blir trygge arrangementer, sa departementets talsmann Noh Kyu-duk.