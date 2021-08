Ødegaard i ny TV-serie: – Ikke min favorittgreie

Landslagskapteinen har naturligvis Nederland-kampen fremst i pannebrasken, men 22-åringen tok seg også tid til å svare på flere spørsmål om Arsenal på pressekonferansen dagen før kamp.

Midtbanespilleren fikk sin andre debut for klubben i ligacupen mot West Bromwich, men 6-0-seieren er en parantes i en hittil knalltøff seriestart.

Tre strake tap, 0-9 i målforskjell og jumboplass i Premier League er dyster lesning til tross for at vi fortsatt ikke skriver september.

Tilfeldighetene skulle også ha det til at skrekkstarten blir grundig dokumentert i det som blir en ny sesong av «All or Nothing» fra Amazon Pride.

BETENKT: Arsenal-manager Mikel Arteta. Foto: RUSSELL CHEYNE / Reuters

– Tenker automatisk gjennom alt

Ødegaard forteller at han så vidt hadde fått med seg planene før han returnerte til London.

– Jeg hadde fått med meg at det skulle være noe. Jeg vil ikke si at det er min favorittgreie å ha kameraer på treningsanlegget og i garderoben og sånne ting. Det er ikke det beste jeg vet, sier Ødegaard til NRK.

22-åringen understreker at han egentlig ikke tenker så mye over det. TV-teamet er veldig diskré og gjør lite ut seg, ifølge Ødegaard, så han merker dem ikke.

Samtidig gjør det ham ekstra oppmerksom.

– Man tenker automatisk gjennom alt man sier når det er et kamera og en mikrofon der, men utover det så endrer det ikke så mye, sier Ødegaard.

Arsenal-manager Mikel Arteta fortalte tidligere i august at valget om å godta serieinnspilling ble tatt av klubben, ikke han, men spanjolen var samtidig overbevist om at det var «perfekt» timing for klubben.

Tidligere har blant andre sesonger fra Manchester City (2017/18) og Tottenham (2019/20) blitt til dokumentarer.

– Klubben tok avgjørelsen, og det er gjort med de beste hensiktene for klubben. Vi må hjelpe så mye som mulig, sier Arteta til Evening Standard.

– Alt var feil

Nå er altså Arteta og Ødegaard gjenforent etter å ha funnet tonen gjennom vårsesongen.

Ødegaard, som kom til Real Madrid allerede som 16-åring, avsluttet kapittelet med å rette hard kritikk mot den spanske pressen.

Før overgangen ble det blant annet hevdet i spansk presse at Ødegaard var misfornøyd og ikke klar for å ta opp kampen om en plass på midtbanen.

22-åringen skrev deretter på Instagram at det var «en skam at pressen skriver ting som ikke stemmer».

På tirsdagens pressekonferanse fikk han spørsmål om denne kritikken.

– Alt som jeg registrerte ble sagt, var feil. Utover det har jeg ikke noe behov for å kommentere, men måten særlig spansk presse ville fremstille det på, synes jeg er synd, sa Ødegaard på spørsmål fra VG.

Nå er 22-åringen først og fremst fornøyd med å ha landet en langsiktig avtale.

– Jeg har sagt lenge at jeg har lyst på stabilitet. Det har jeg prøvd uten å lykkes, men nå føler jeg at jeg får den muligheten i en stor klubb med spennende spillere og en ung trener. Jeg vil si at det er nesten perfekt for meg, sier Ødegaard.