Ødegaard hylles etter praktkamp: – Nydelig fotballspiller

– Ødegaard har vært utrolig i første omgang. En nydelig fotballspiller, sier Jamie Redknapp på Sky Sports.

Kun fem minutter var spilt da Gabriel Jesus spilte frem Gabriel Martinelli på vakkert vis. Skuddet til brasilianeren ble stoppet av keeper, og da fikk Ødegaard en enkel jobb med å trille ballen i nettet.

Men nordmannen var ikke ferdig. Ballen ble spilt inn til Jesus som la igjen ballen til Ødegaard. Han satte dermed sin andre scoring før kvarteret var spilt.

– Vakker fotball

Målet måtte sjekkes av VAR, men etter en rask titt ble målet godkjent.

– Det er lagkaptein for Arsenal, Martin Ødegaard, som scorer sitt andre. Fantastisk fotball av Arsenal, utbryter Roar Stokke.

BRILJERER: Martin Ødegaard er i storslag mot Bournemouth. Foto: GLYN KIRK / AFP

– Han rapper den ballen fra Jesus, men det spiller ingen rolle. Arsenal er oppe i 2-0 borte mot Bournemouth, sier Stokke videre.

Ødegaard fikk etter å ha «rappet ballen» en god klem fra Jesus.

– Han sa det gikk bra og at jeg var i bedre posisjon. Jeg forsøkte å gi ham et mål tilbake, men dessverre var han i offside, sier Ødegaard i intervju vist hos Viaplay.

23-åringen mener laget ser sterkt ut om dagen.

– Det var veldig bra, fra start til slutt. Vi dominterte kampen, skapte gode sjanser og scoret noen fine mål, sier han.

Ødegaard håper nå å kunne score enda flere mål enn forrige sesong. Da endte han på syv nettkjenninger i ligaen.

– Ja, jeg prøver alltid å forbedre meg. Jeg vil bli enda bedre enn forrige sesong, det er målet, sier nordmannen.

– En lettelse

Også lekekamerat Jesus hylles etter kampen. Brasilianeren var i meget godt slag, og fikk en lekker scoring annullert etter marginal offside. Det var Ødegaard som stod for pasningen til Arsenal-spissen.

– Han har forvandlet laget. Det er en stor oppgradering fra Lacazette og Aubameyang, mener Redknapp.

Lars Tjærnås sier seg enig.

– Arsenal er skremmende gode, mener han.

Kapteinen blir fullrost av ekspertene i studio.

– Han er på rett plass til rett tid, det er ingenting som er bedre enn det. Det må være en lettelse for Ødegaard å få den, for han har fått kritikk for å ikke avslutte, sier Viaplays fotballekspert Sigrid Heien Hansen.

Etter den andre scoringen runget navnet til Ødegaard blant bortefansen.

Men dagens peneste mål har kommet fra midtstopper William Saliba. Han skrudde ballen på praktfullt vis opp i hjørnet etter å ha blitt satt opp av Granit Xhaka.

Bournemouth har på sin side fått en tøff start på Premier League, og de ligger an til å tape sin andre strake kamp.