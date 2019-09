Ødegaard hylles etter ny praktkamp i Spania: «Mesterklasse», «en oppvisning»

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Martin Ødegaard har startet sitt låneopphold i Real Sociedad glimrende, og scoret et strålende mål da baskerlaget slo Mallorca borte før landslagspausen.

I kveld viste den norske unggutten at nettkjenningen på ferieøya ikke var et blaff. Da Real Sociedad hjemmedebuterte på lagets oppussede hjemmearena, Anoeta i San Sebastian, satte den norske unggutten like gjerne inn det første målet da serieleder Atlético Madrid var på besøk.

En snau time var spilt da den unge drammenseren sendte stadion til himmels. Han fikk ballen ute på 16-meteren, og dro seg innover i boksen.

Han tok seg god tid før han avsluttet iskaldt via en Atlético-fot og forbi en av verdens beste keepere i Jan Oblak.

SUKSESS: Martin Ødegaards låneopphold i Real Sociedad har vært en kjempesuksess så langt. Foto: Ander Gillenea / AFP

– Å score her, det første målet på ny stadion, er stort. Jeg er veldig fornøyd. Vi ga fansen det de fortjente i dag, sier Martin Ødegaard til TV 2.

– I dag synes jeg at vi er mye bedre enn dem. Det er klart at det vanligvis er et meget sterkt lag, men vi viser i dag at vi skal være med å kjempe om Europa-plassene. Det var en bra kamp av laget, fortsetter han.

Involvert - igjen

Bare fire minutter etter Ødegaards åpningsmål, var 20-åringen tungt involvert igjen, da Sociedad gikk opp i 2–0. Nordmannen slo et frispark fra høyre, nesten helt nede mot hjørneflagget.

I boksen fant han svenske Alexander Isak på bakre stolpe. Han headet innover i boksen, der ballen havnet mellom keeper Oblak og flere av Atléticos forsvarere. Hjemmelagets Nacho Monreal kom stormende inn i situasjonen og fikk satt kula i nettet fra omtrent en meters hold.

Deretter løp han ut mot Ødegaard og feiret vilt med sin norske lagkompis.

VILL JUBEL: Real Sociedad-spillerne jubler etter Nacho Monreals 2-0-scoring. Foto: Ander Gillenea / AFP

Rett etter scoringen viste det seg at Oblak hadde fått et kakk i hodet av Monreal rett før scoringen. Sisteskansen ble liggende lenge, før det ble besluttet at han skulle byttes ut.

Ble presset hardt

Atlético Madrid, som sto med tre seirer og en uavgjort før kveldens oppgjør, presset hardt før redusering de siste 20 minuttene av matchen, men - blant annet - to feberredninger av hjemmelagets sisteskanse Moya gjorde at de blåhvite holdt unna mot Diego Costa og resten av hovedstadslagets superstjerner.

Ødegaard var relativt anonym innledningsvis i kveldens kamp, men hevet seg gradvis utover.

Da en taktisk og jevnspilt 1. omgang ble blåst av, hadde nordmannen utmerket seg med flere presise pasninger, et par knallsterke gjenvinninger og et strålende forarbeid før Alexander Isak sendte fram Mikel Oyarzabal til det som burde ha endt i kampens første scoring, men som isteden endte i en glitrende benparade av Oblak.

Sentral

Etter pause hadde det knapt gått 15 sekunder før Ødegaard markerte seg. Hjemmelagets nummer 21 satte opp det som burde ha blitt en god Real Sociedad-mulighet, men lagkameratene klarte ikke å følge opp nordmannens strålende spill.

Ødegaard tok alt av hjørnespark og dødballer, og ble etterhvert sentral i kampen, noe TV-produksjonen tydelig viste. Produsenten av av sendingen fant stadig oftere nordmannen i nærbilder mot slutten av oppgjøret.

Sociedad hadde god kontroll i sluttminuttene, og sikret seg alle poengene mot Atlético. Ødegaards lag er dermed i høyeste grad med i kampen om en mesterligaplass innledningsvis i sesongen.

Hylles i Spania

Nordmannens bidrag ble garantert lagt merke til i Real Madrid - spesielt når han bidrar sterkt til å senke hovedstadsrival Atlético.

20-åringens praktkamp legges i høyeste grad også merke til i spansk media. I den store sportsavisa Marca får han tre stjerner av tre mulige på spillerbørsen. Avisen skriver at Ødegaards innsats var en «norsk oppvisning mot svake Atlético».

Også den andre store spanske sportsavisen, AS, hyller Ødegaard etter lørdagens match. Avisen skriver at Ødegaard vokste og vokste utover oppgjøret, og at han viste «mesterklasse».

Også i Norge er det folk som nærmest må gni seg i øynene over det Martin Ødegaard presterer om dagen.

Norges landslagsassistent Per Joar Hansen sier følgende til VG:

– Imponerende prestasjon av både Ødegaard og laget. Atlético Madrid er et av verdens beste forsvarslag, men i sum er Martin banens beste spiller. Selv om Saúl Ñíguez, Koke, João Félix, Diego Costa og Jan Oblak spiller på det andre laget, er det en 20-åringen fra Drammen som dominerer kampen fra det 20. minutt og ut, sier Hansen.