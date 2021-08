Ødegaard hylla – så blei Arsenal utspelt framfor sine eigne

Utrolig Strandberg-utvisning

Stefan Strandberg fikk en serieåpning utenom det vanlige i Serie A. Etter bare en drøy halvtime sa det nemlig stopp for Salernitana-stopperen. Med to gule kort i to forskjellige situasjoner i løpet av et knapt minutt, måtte midtstopperen ut med marsjordre på stillingen 0-0. En rugbytakling og en hands sørget for det, skriver NTB. Bologna vant til slutt kampen 3-2.