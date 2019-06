Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Martin Ødegaard og Norge dominerte mot Romania og ledet 2–0 med 20 minutter igjen på klokka.

Men, som mot Sverige, raknet det for de norske landslagsherrene på eget gress. To minutter på overtid sikret gjestene og tomålsscorer Claudiu Keserü poeng på Ullevaal.

– Det er fryktelig. Det er nærmest en skandale, mente NRK-ekspert Morten Morisbak Skjønsberg.

NEDTUR: Martin Ødegaard fortviler etter uavgjort mot Romania. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

De norske spillerne sank om i gresset da dommeren blåste av kampen.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si lenger. det er sjelden jeg er så langt nede. Jeg følte vi gjorde en god kamp, også skjer akkurat det samme som i forrige kamp. Det er vanskelig å sette ord på det, sier Ødegaard, som scoret sitt første landslagssmål, til TV 2.

– Det var stort. En drøm som gikk i oppfyllelse, men det er tungt og skuffende at det ender som det gjør, legger han til.

– Fiasko

At Norge mistet en 2-0-ledelse i andre kamp på rad på Ullevaal både frustrerer og irriterer. Landslagssjefen er ikke sikker på hvorfor det skjer, etter at det har vært et tema store deler av uka.

– Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal svare. Vi mister hodet igjen de siste 15 minuttene. Vi har ikke tilstrekkelig kynisme. Vi holder litt lengre enn mot Sverige, så vi får se det som et fremskritt.

– Det er meget skuffende at det samme skjer igjen. Dette er det de har snakket om på forhånd og brukt tid på før kampen, og så skjer det igjen. De blir for engstelige når de slipper inn 2-1. De blir for passive, og da kommer du ikke til EM, sier Morisbak Skjønsberg.

– Det går ikke an å gi fra seg ledelsen to ganger på Ullevaal sånn. Fiaskoen er et faktum, mente kommentator Olav Traaen.

Grupperivalene vant

Etter tap mot Spania og uavgjort mot Sverige var seier hjemme mot Romania viktig hvis Norge skal ha et håp om å gå videre til EM.

– Vi gjør akkurat det motsatte av det vi skal gjøre det siste 15 minuttene. Det er hodemist, sier landslagssjef Lars Lagerbäck til TV 2 - som mener EM-drømmen ikke er kjørt.

– Nei, det er den ikke. Vi har tapt to poeng mot dem og mot Sverige, så vinner vi på bortebane har vi alle muligheter til å gå forbi dem og bli nummer to bak Spania, så kjørt er det ikke.

For Spania slo Færøyene og Sverige vant mot Malta i Norges gruppe fredag.

– Det blir selvsagt tyngre å gå videre å gå videre fra gruppa nå. Vi burde ha vunnet både mot Sverige og i kveld. Alt er mulig, men det blir vanskeligere etter denne kampen, sier Ødegaard til TV 2.

– Guds gave til norsk fotball

DOMINERTE: Martin Ødegaard mot Romania. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Martin Ødegaard har fått mye oppmerksomhet den siste uken. Både for innsatsen i Vitesse, men også for å ha kritisert tidspunktet for Ada Hegerbergs intervju med Josimar/Morgenbladet.

Men han beviste fort at han ikke har latt seg påvirke av oppstyret, og var involvert i det meste Norge foretok seg på Ullevaal-matta. Også da skuddet hans ble styrt inn i mål av Tarik Elyounoussi 10 minutter etter pause.

Etter 70 minutter slapp Joshua King ballen flott videre til landslagskollegaen. 20-åringen stormet fra alle og dunket inn 2–0. Hans første landslagsmål, i sin 17. landskamp.

– Hvilken fotballspiller han er! Guds gave til norsk fotball, ropte NRKs kommentar Olav Traaen.

– Det kan ikke gjøres bedre, sa Brede Hangeland på TV 2s sending.

FØRSTE FOR NORGE: Martin Ødegaard sendte Norge opp i 2–0 mot Romania, med sitt første landslagsmål. Du trenger javascript for å se video. FØRSTE FOR NORGE: Martin Ødegaard sendte Norge opp i 2–0 mot Romania, med sitt første landslagsmål.

– Uforståelig

Der Ullevaal-publikummet virkelig hadde våknet til liv på 2-0, ble stemningen langt mer avventende da Romania reduserte et kvarter før slutt.

Gjestene fikk hjørnespark. Det ble slått mot bakerste stolpe. Der fikk Dragos Grigore stå helt umarkert og header mot mål. Claudiu Keserü stanget ballen til slutt over streken.

– Hva i all verden er det som skjer her. Han får stå helt alene inne i feltet. Det skal ikke skje. Det glipper i kommunikasjonen og konsentrasjonen i det norske laget, sa Skjønsberg.

– Uforståelig, var dommen fra TV 2s Hangeland.

SCORET TO: Claudiu Keserü scoret begge Romanias mål mot Norge, som ga 2–2 på Ullevaal. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Oppgjøret mot Sverige i mars, der Norge rotet bort en 2-0-ledelse, var naturlig nok friskt i minne både blant supportere og spillere.

Og slik skulle det bli. To minutter på overtid, etter litt frem og tilbake i feltet, fikk Keșerü gleden av å sette inn 2–2.

– Det ser ut som offside, men jeg vet ikke. Vi kan uansett ikke gjøre dette i to kamper på rad, sier Ødegaard til TV 2.

– Vi kan diskutere om det er offside i en evighet, men Norge har gitt bort en seier på Ullevaal igjen. Det skal ikke skje, sa Traaen på NRKs radiosending.