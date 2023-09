Ødegaard herjet i storseier

Manchester United tapte igjen - verste ligastart på 34 år

Manchester United får det ikke til å stemme i Premier League. Lørdag tapte laget 0-1 hjemme mot Crystal Palace.

Det var det andre strake hjemmetapet på Old Trafford. Inntil nylig hadde United gått over ett år uten nederlag i egen storstue.

Etter syv kamper i Premier League denne sesongen står de dermed med fire tap og bare ni poeng. Det gjør at de er på 10. plass på tabellen i skrivende stund, ni poeng bak byrival Manchester City.

Det er ifølge BBC den verste sesongstarten til United på 34 år.

Høsten 1989 sto Manchester United med bare syv poeng etter de syv første ligakampene.

Gjestene fra London kom foran etter et småvilt volleytreff fra Joachim Andersen. Et frispark havnet hos dansken i det 25. minutt, og på halvspretten sendte han ballen i krysset.

Det ble mye forsvarsjobb for gjestene resten av kampen, men det mestret Crystal Palace og de kunne dermed juble for sesongens tredje ligaseier og revansje etter at de tapte 0-3 mot nettopp Manchester United tidligere i uka. (NTB/NRK)