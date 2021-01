Martin Ødegaard startet på benken i sin første Arsenal-kamp. Han ble vraket til fordel for spillere som Emile Smith-Rowe, Nicolas Pépé og Gabriel Martinelli.

Med ti minutter igjen av kampen fikk nordmannen sin debut da han ble byttet inn for Smith-Rowe.

Ødegaard rakk ikke å involvere seg noe særlig, men noen muligheter for å kjenne på ballen ble det.

DEBUTERTE: Martin Ødegaard fikk instrukser fra Mikel Arteta før sin debut. Foto: Andy Rain / AP

Etter kampen fikk han likevel skryt av sin nye sjef Mikel Arteta.

– Han tilpasser seg veldig bra. Han tar med seg smil og glede. Teknisk er han en veldig begavet spiller. Han er en spiller vi trenger i de posisjonene, og forhåpentligvis kan han bidra meget raskt, sier Arteta til TV 2.

Han legger til at han ikke kan love startplass for nordmannen, men at de må ta det kamp for kamp.

Til tross for gigantiske sjanser til begge lag, endte det 0-0.

– Dette var ingen typisk 0-0-kamp, oppsummerte TV 2s ekspertkommentator Nils Johan Semb etter kampen.

– City er tittelfavoritt

For Solskjær og Uniteds del, betyr dagens resultat at de har gått 18 bortekamper i Premier League uten tap. Det er klubbrekord.

Det er likevel to poeng tapt i tittelkampen.

– De slipper til Arsenal mye i andre omgang, og da er det store muligheter for at motstander scorer. City ser veldig bra ut, og er den største tittelfavoritten. Men det er lenge igjen, påpeker TV 2s ekspert Petter Myhre etter kampen.

Ole Gunnar Solskjær var relativt fornøyd etter kampen, til tross for at han mener at de kunne vunnet kampen.

– Jeg følte vi hadde de største sjansene. Det var en grei kamp, og fint levert defensivt, sier Solskjær i intervju vist hos TV 2.

Han kom fra et tap mot bunnlaget Sheffield United. Det betyr at Manchester United har tatt ett poeng av seks mulige de siste to kampene.

– Det var definitivt onsdag (mot Sheffield United) som var skuffende. Noen ganger kan du ikke kontrollere om du tar sjansene eller ikke, sier nordmannen.

Solskjær gjorde fem endringer fra start, noe som innebar at blant annet Edinson Cavani var med fra start.

REKORD: Ole Gunnar Solskjær og Manchester United har gått 18 kamper uten bortetap i Premier League. Foto: Shaun Botterill / AP

Starten av kampen var relativt rolig, men det var United som fikk kampens første sjanse. Fred mottok en sløv klarering, og forsøkte å bredside ballen i mål. Men ballen gikk like utenfor Arsenal-målet.

Solskjærs menn fikk etter hvert flere små og større sjanser. Rashford og Bruno Fernandes hadde blant annet gode sjanser.

Flere store sjanser

Etter hvilen var det derimot Arsenal som fikk store sjanser. Lacazette tok blant annet et frispark som endte i tverrliggeren.

Mot slutten fikk Cavani en gigantsjanse, men hans saksespark føk like utenfor stolpen.

Dagens resultat betyr at United ligger tre poeng bak Manchester City, med én kamp mer spilt.

Arsenal er plassert som nummer åtte i ligaen, og det blir stadig tøffere for dem å klare til topp fire.