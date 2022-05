Ødegaard åtvarar mot dyrare barnefotball: - Eit faresignal

– Det er eit kjempestort faresignal, slår Ødegaard fast overfor NRK.

Som far til Arsenal-stjerna Martin Ødegaard veit han ein del om barne- og ungdomsfotballen i Noreg. Han likar ikkje utviklinga han har sett dei siste åra.

I hans eiga tid som trenar for barn og unge var det viktig at dei klarte å halde eigendelen for barna låg.

– Vi må vite litt kvar vi er og det er viktig at vi får fram nokre toppar, men det er gratis å trene. Eg synest det er for mange som lengtar etter at det skal vere lønte trenarar. Dugnadsånda er sterk i Noreg. Det må vi utnytte og det er det ungane våre som vil tene på, meiner den noverande Sandefjord-trenaren.

FAREN: Hans Erik Ødegaard veit godt kva som er viktig for barn og unge om dei skal bli gode i fotball. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

Debatten om prisane i barnefotballen fekk nytt liv etter at tidlegare England-proff Anders Jacobsen skreiv kronikken «Har det vorte for dyrt å spele fotball?»

Der tek den noverande barne- og ungdomstrenaren for seg det han meiner er ei farleg utvikling:

«Dersom denne prisgaloppen ikkje blir bremsa, risikerer Fotball-Noreg at mange barn må stå på utsida av stadion og kikke inn. Fordi prislappen for deltaking har vorte for høg. Viss det skjer, har fotballklubben gått både moralsk og finansielt konkurs.»

– For meg skal fotball for barn handle om fridom. Fridom til å leike seg gode. Ikkje ein stad med akademi og der ein produserer fotballspelarar som i ein fabrikk. Eg trur det er veldig viktig å rekruttere breitt frå alle samfunnslag. No risikerer ein at ein ikkje gjer det, utdjupar Jacobsen overfor NRK etter å ha delteke i Dagsnytt 18 tysdag.

FRIDOM: Det er det Anders Jacobsen meiner barne- og ungdomsfotballen skal handle om. Foto: TROND M TRONDSEN

Innrømmer problem

Han opplevde sjølv ein karriere som gjorde han til Vålerenga-kaptein og proff i klubbar som Sheffield United og Stoke, men han tviler på at han hadde oppnådd det same om han vart sett inn i eit profesjonalisert system tidleg.

– Viss eg hadde hatt profesjonelle trenarar som forlangte at eg skulle prestere som 7-8-9-åring så hadde eg aldri vorte fotballspelar. Det å vere saman med gode kompisar og vere saman i nærmiljøet er grunnen til at eg la ned tusenvis av treningar etter kvart. Hadde nokon sett i gang eit slikt prosjekt, hadde eg valt noko anna.

Seksjonsleiar for klubb og aktivitet i NFF, innrømmer at dei stadig aukande forskjellane i fotballen er eit problem.

PROBLEM: Henrik Lunde i NFF innrømmer at dei har ei utfordring.

– Fotball er framleis ein billig idrett, men vi ser det blir dyrare over fleire stader, særleg i storbyane er det tilbod som er veldig dyre. Det er klart ei utfordring viss fleire føler at dei ikkje har råd til å vere med på fotballen, seier Lunde til NRK.

Han fortel at NFF ikkje kan sponse tiltak for å senke prisnivået, men at dei jobbar på andre måtar for å sikre gode opplegg til ein fornuftig pris.

– Vi prøver å jobbe med klubbane, slik at når dei lagar gode tilbod hugsar at alle i området skal ha råd til å vere med. Og eg vil rose klubbane, for dei er kreative og vil ha med alle. Men nokre klubbar kjem på eit utgiftsnivå som gjer at alle ikkje kan bli med, og det er ei utfordring, forklarer seksjonsleiaren.

– Det er ein leik

Statssekretær i kultur og likestillingsdepartementet, Gry Haugsbakken (Ap), seier at Regjeringa ønskjer å få ned dei økonomiske barrierane slik at fleire kan delta.

– Når vi tildeler pengar til idretten skriv vi i breva at ein skal sørgje for at alle kan vere med, i tillegg til å byggje opp den frivillige friidretten. Det andre vi gjer er å sjå på anleggsstrukturen, om det blir bygd så stort og flott at det blir for dyrt, må vi sjå på korleis vi skal endre det, forklarer Haugsbakken.

Ødegaard er sjølv ikkje berre oppteke av at fotballen skal vere for alle, men at ein for tidleg profesjonalisering nødvendigvis ikkje er bra for utviklinga heller.

Han er skeptisk til lønte trenarar i aldersbestemt fotball, og at ein på ingen som helst måte kan gløyme leiken for dei yngste.

– Det er litt vanskeleg for toppklubbane blir meir og meir proffe, og der er det ressursar, og så vil mange andre nærme seg det, men eg trur vi må tenkje litt på alder. Det er ein leik og skal vere gøy. Det viktigaste om ein skal bli god, er faktisk det ein gjer på eiga hand utanom organisert trening, fortel han.