Jula 2006 opplevde Brå å miste en tidligere lagkamerat og en nær venn.

26. desember 2006 gikk Ivar Formo igjennom isen i Store Sandungen i Nordmarka i Oslo. OL-mesteren på femmil fra 1976 ble 55 år gammel.

Nesten 12 år har gått, men det er med en tåre i øyekroken bokaktuelle Brå forteller om kompisens bortgang.

Skulle feire nyttårsaften sammen

– Det var kjempetøft. Utrolig tøft. Jeg skulle feire nyttårsaften sammen med Ivar og hadde pratet med ham lille julaften. Og jeg visste om turen han skulle på gjennom Nordmarka. Det var et sjokk, sier Brå.

Han glemmer aldri hvordan han fikk vite om ulykken.

– Jeg satt og så TV og hadde ikke fulgt med, ikke vært på PC-en eller noen ting. Før jeg skal legge meg slår jeg på tekst-TV. Og der står det, slik jeg husker det, med stor, svart skrift: «Ivar Formo død».

Brå fortsetter:

– Satt jeg der i fem minutter? Kanskje i en halvtime, og bare kikket? Jeg har ikke anelse, erkjenner han.

Sønnens historie

Under arbeidet med boka «Oddvar Brå – et skiløperliv», som er skrevet at Thor Gotaas, har Brå blitt fortalt av sønnen Åsmund hva som videre skjedde den kvelden.

– Min sønn Åsmund forteller en historie jeg ikke husker. Da har jeg kommet inn på rommet og fortalt Åsmund at Ivar var død. Han sier at jeg tok rundt ham, og da rant tårene. Det husker ikke jeg i det hele tatt, men han husker det. Så sånn var det. Jeg gikk og la meg, sov dårlig og klokka seks om morgenen ringte vel NRK og ville ha intervju. Den dagen var en følelsesmessig steinhard dag, sier Oddvar Brå.

Brå og Formo ble begge født i 1951, og som unge skiløpere utfordret de sammen den etablerte eliten i norsk langrenn.

– Jeg tror jeg og Ivar sammen betydde et lite skifte i langrennssporten, et moderne skifte fra 1970 og utover. Vi ble mer profesjonelle og faset ut den fysiske aktiviteten fra tømmerskogen, sier Brå.

GODE UTEN ØKS: Ivar Formo og Oddvar Brå var langrennsløperne som vendte tømmerhogsten ryggen og profesjonaliserte langrennstreningen. Foto: Jan Dahl / Scanpix

Gullklem i dusjen

Brå og Formo var alt annet enn tømmerhoggere.

– Det er noe med at de hadde holdt på i mange år, og det hadde de lyktes med. Og så kommer det to guttunger som knapt klarer å holde ei øks. Men så var vi to som begynte å slå de beste, det tror jeg var sterkere enn om vi hadde vært én, sier Brå.

Han har også et sterkt minne fra dagen da han endelig vant sin individuelle mesterskapstittel, 15-kilometeren under VM i Holmenkollen i 1982. Da Brå var tilbake på hotellet, kom Ivar Formo inn på rommet.

– Ivar kom og tok rundt meg i dusjen. Han med klær på, mens jeg sto i dusjen, mimrer langrennslegenden fra Hølonda.