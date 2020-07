Odd-spiller ut med brukket ankel: – Kan være karrieretruende

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

På stillingen 1-1 kastet Gudmund Kongshavn seg etter en lav ball som også ble jaktet av Tobias Lauritsen. Keeperen felte Lauritsen og landet på Odd-spissens høyre bein.

Lauritsens fot ble klemt fast under keeperen da han fortsatte fallet. Foten fikk en unaturlig vridning, og bildene viste tydelig at ankelen ble brukket.

Odd-trener Jan Frode Nornes synes det var trist at Lauritsen ble skadet.

– Har hørt fra lege at det kan være et brudd i ankelen. Det er veldig trist for oss som lag og for Tobias (Lauritsen). Håper det ikke tar for lang tid. Det han har vist i kamp gjør meg trygg på at han er en arvtager etter (Torgeir) Børven, sier Nornes.

Tobias Lauritsen vrir seg i smerter etter en duell med Gudmund Kongshavn. Foto: Trond Reidar Teigen

Kan være karrieretruende

– Det er klart at det er vanskelig å komme tilbake fra slike brudd, og i verste fall kan være karrieretruende, sier NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp og legger til:

– Jeg har ikke mye kunnskap om dette, men det kan være komplikasjoner ved slike brudd, så vi får krysse fingrene for at det er et så lite komplisert brudd som mulig.

Torp mener det gjør det ekstra kjipt at det er en ung og fremadstormende spiller som får en slik skade.

– Det gjør det jo litt verre når man er så ung. Han har spilt en del kant, men fikk starte på topp og virker å få en litt større rolle i laget. Nei, huff. Slike skader gjør at man holder seg litt for øynene. Det er ikke noe hyggelig å se på.

Også på Twitter reageres det på skaden. Blant de som reagerer er TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Innholdsrik kamp

To straffemål, ett rødt kort, frustrasjon og ett annulert mål var bare noe av det som skjedde i kampen mellom Odd og Aalesund i Skien. Det strides også i om det annulerte målet i det hele tatt skulle vært annulert.

– Det er blytungt, sier Aafk-trener Lars Bohinen.

Nå står laget hans med kun tre poeng på ti seriekamper. Aalesund har tre uavgjort og syv seiere.

– Vi har vist arbeidsmoral i minst åtte av de ti første kampene. Det bor mer i laget i forhold til prestasjon og det å krige til seg resultater. Det bikker mot oss hver gang. Hvis vi må score tre mål i hver kamp for å vinne, blir det ikke mange seiere, sier Bohinen til NRK.

Helt til slutten av kampen har Aalesund ett poeng i lommen, men det glipper på overtid. Bohinen innrømmer at det er tungt for spillerne og for han.

– Jeg står midt opp i dette med spillerne. Det er tungt når du møter denne typen kamper og slipper inn denne typen mål. Det ligger mye i det psykologiske og å gjøre ting i avgjørende situasjoner. Vi gjør ikke de riktige tingene og det er for svakt defensivt. Da tenker jeg på individuelle valg, avslutter Bohinen.