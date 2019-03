Odd snudde kampen etter tung start

Odd fikk en tung start på årets Eliteseriesesong, etter at Branns Vito Wormgoor scoret etter bare 48 sekunder. Det ble ikke en hendelsesrik første omgang, men like før pause fikk Odd utlignet til 1–1. Et par minutter inn i andre omgang kunne Torgeir Børven sende Odd opp i ledelsen og kampen var snudd. Så ble vondt verre for Brann, når Børven setter 3–1 til hjemmelaget. Wormgoor får satt sitt andre mål for dagen tjue minutter før slutt, men det endte til slutt 3–2 til Odd.