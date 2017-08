Odd-keeper med to selvmål på tre minutter da Sarpsborg avanserte

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Odd-målvakten hadde allerede kastet seg i håp om å redde ballen, og kunne ingenting gjøre da kula spratt i ham og videre over streken.

I Sarpsborgs sterke 4-0-seier kom ledermålet sju minutter før pause. Matti Lund Nielsens skudd fra rundt 20 meter smalt i stolpen, traff ryggen på en liggende Rossbach og gikk i mål.

Tre minutter senere var keeperen uheldig på ny. Tobias Heintz slo inn fra venstre, kula slo i stolpen og spratt i Rossbach. 2-0.

– At det der skjer to ganger, skjer normalt ikke i løpet av en sesong engang. Uflaks og udyktighet, sier Rossbach til NRK.

– Uheldig eller udyktig. Vi kan ikke slippe inn de to målene der, sier Odd-trener Dag-Eilev Fagermo.

Diatta-show

Krepin Diatta har ikke forlatt Sarpsborg ennå, og like etter pause punkterte han cupoppgjøret på lekkert vis. Unggutten fikk ballen på egen halvdel, kom seg etter hvert inn i feltet, rundet Rossbach og stoppet opp før han trillet 3-0-målet i hjørnet.

– Det var et veldig fint mål. Det var viktig for laget å vinne denne kampen. Jeg vet ikke så mye om fremtiden, men er glad for å spille for Sarpsborg, sier Diatta til NRK.

Drakta revet i filler Du trenger javascript for å se video.

Og ytterligere fem minutter etter Diatta-showet, var kvartfinaleplassen definitivt sikret for østfoldingene.

Anders Trondsen, et annet hett salgsobjekt, skled inn et innlegg Lund Nielsen fra kort hold.

– I dag var vi gode. Vi styrte kampen fra start av. Jeg tror ikke Odd hadde tre trekk på rad i laget den første timen. Så vi vant veldig fortjent 4-0, sier Sarpsborg-trener Geir Bakke.

Oppgitt Fagermo

Han byttet seks mann fra laget som slo Haugesund på overtid søndag, men hadde likevel fullstendig kontroll på et tamt Odd.

– Jeg trodde på en tett og jevn kamp. Vi så for oss både ekstraomganger og straffer, men merket etter et kvarter at vi kom til å kontrollere store deler av kampen. Og vi fikk målene på riktige tidspunkter, sier Bakke.

Kollega Dag-Eilev Fagermo var svært skuffet over de første 45 minuttene i Sarpsborg, og mente kun halve laget var «på plass».

– Fem-seks menn var ikke klare for kamp. Da var vi direkte svake, men vi burde likevel hatt 0-0 til pause. I første omgang var vi elendige.