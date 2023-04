Nytt tap for Avaldsnes og Riise

John Arne Riise og hans Avaldnes tok et sterkt poeng mot Brann i forrige runde, men borte mot Røa var Oslo-klubben best. Røa tok ledelsen 17 minutter ut i kampen, før Tuva Espås doblet da hun satte det alle forventet var et innlegg fra høyrekanten, over keeper og rett i mål. Avaldsnes øynet håp da kaptein Hanna Dahl satte et frispark i krysset ni minutter før full tid.

Men det endte 2-1 til Røa, som klatrer til femteplass på tabellen. Riises kvinner er nummer åtte.