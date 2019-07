Nytt superløp av Jakob Ingebrigtsen – satte norgesrekord på 5000 meter

– Han leker seg på dette nivået, uttalte Vebjørn Rodal da Ingebrigtsen gikk helt opp i føringen med under 1000 meter igjen av 5000-meteren under Diamond League-stevnet i London.

Og nordmannen fortsatte å dra på feltet, og fikk bare med seg etiopiske Hagos Gebrhiwet da de la ut på siste runde. De to spurtet om kapp inn til mål, og Ingebrigtsen ble nummer to.

Men tiden viste imponerende 13.02,03. Det er soleklar norsk rekord, i det som var hans første løp på distansen i et internasjonalt felt.

– Jeg visste jeg er i stand til å springe fort, og jeg er helt fremme de siste 1000 og får en god finish. Det kjentes ekstremt bra, sier Jakob Ingebrigtsen til NRK.

Enorm sisterunde

– Jeg er superoverrasket. Og stolt over at han klarer å holde roen så lenge. At han går opp og drar når det er to runder igjen vitner om at han har god selvtillit, sier far og trener Gjert Ingebrigtsen.

18-åringen hadde en personlig rekord på 13.17,06 – satt da han ble europamester i fjor. Og farten i feltet var planlagt til at Ingebrigtsen både skulle ha personlig rekord, familierekord (Filip Ingebrigtsens 13,11.75) og Marius Bakkens norske rekord på 13.06,39 satt for 15 år siden innen rekkevidde.

Og selv om han måtte ta ansvaret selv, så endte distansen i et nytt rekordløp. For den siste runden gikk på imponerende 53,49!

– Den var veldig bra. Farten begynte å dabbe av litt, så jeg merket at hvis jeg ville ha et veldig godt løp så måtte jeg nesten gå foran de andre, for det begynte å gå saktere og saktere. Jeg vet også at jeg kan løpe enda raskere i fremtiden, forklarer Jakob Ingebrigtsen.

KJEMPET: Jakob Ingebrigtsen ble kun slått av etiopiske Hagos Gebrhiwet på 5000-meteren i London.

NRKs kommentatorduo var enda mer begeistret.

– Ingen nordmenn har vært i nærheten av det noensinne, påpekte Jann Post.

– Han får virkelig utbytte av at han er 1500-meterspesialist, og får brukt farten si på slutten her. Det må han bare fortsette å dyrke, understreket Rodal.

Kenyanske Kipkorir Kimeli tok tredjeplassen, over tre sekunder bak Ingebrigtsen.

Fryktet lav åpningsfart

For tempoet ble ikke helt satt umiddelbart i sola på Olympiaparken i den engelske hovedstaden, og harene måtte skru opp farten etter 800 meter. Nordmannen lå om lag midt i feltet, og hadde tilsynelatende ingen problemer med å følge i starten.

– Det kan være ideelt for Jakob, om tempoet blir skrudd opp, men nå ligger de litt bak skjemaet til norsk rekord, påpekte kommentator Jann Post.

Ingebrigtsen avanserte i feltet og var nummer fem ved passering 3200 meter, men farten var fortsatt ikke veldig høy.

– Jeg er redd den norske rekorden ryker om vi ikke får en ellevill sisterunde, sa Post.

Men det fikk man. Og dermed satt Ingebrigtsen altså både personlig rekord, familierekord og norgesrekord i ett og samme løp.

– Alle skjønner jo om det hadde gått fortere underveis, så kunne han løpt på langt under 13 blank, sa Post.

5000 meteren i Diamond League-stevnet i London var Jakob Ingebrigtsen første konkurranse på distansen denne sesongen, men han har imponert med å bli nummer to i begge de siste 1500-meterne han har stilt opp i.