Lovise Skarbøvik Andresen er på full fart mot stjernehimmelen. Under EM har 20-åringen raskt etablert seg som en av de store fremtidshåpene i norsk friidrett.

I det innledende heatet fredag kom hun seg under 13 sekunder på 100 meter hekk for første gang. I lørdagens semifinale viste hun at det ikke bare var et blaff.

12,89 er smadring av egen personlige rekord.

– Det er en enorm opplevelse, og noe jeg kommer til å ta med resten av livet, sier Skarbøvik Andresen til NRK mens tårene presser på.

– Helt utrolig. Jeg har egentlig ingen ord som kan beskrive det akkurat nå. Veldig tårevåt, det er vel kanskje det jeg kan si.

RØRT: Skarbøvik Andresen klinket til med et nytt superløp. Foto: BILDBYRÅN

Nå er hun tidenes tredje raskeste norske kvinne på distansen, bare overgått av Isabelle Pedersen (12,72) og Christina Vukicevic Demidov (12,74).

Skarbøvik Andresen var bare seks hundredeler unna EM-finalen, hvor bare Europas fremste får plass.

– Hun er rett på vei mot stjernene, sier NRK-kommentator Christina Vukicevic Demidov.

– Dette er bare begynnelsen på hennes karriere. Hun skal vi ha mye glede av i fremtiden, fortsetter hun.

Rørt av familiens støtte

Etter superløpet i semifinalen kom også tårene for en rørt fremadstormende hekkestjerne. Ekstra spesielt var det at familien satt på tribunen og fikk oppleve løpet.

– Da betyr det ekstra masse, for jeg veit hvor masse det betyr for dem også. Da blir det ekstra stort.

– Hvor viktig er de for deg?

– De er jo hele verden. De gjorde det mulig for meg å drive med det jeg gjør og legger alt til rette for at jeg skal få lov til å bli så god som jeg har lyst til å bli og gjøre det jeg har lyst til hele tida.

– Hvordan blir det å møte familien på tribunen?

– Det blir tårevått, tror jeg, sier 20-åringen.

REN GLEDE: Skarbøvik Andresen roper av glede etter ny personlig rekord. Foto: NTB

På tribunen satt to krye besteforeldre.

– Det hun har oppnådd er helt utrolig. Det ville vært en sensasjon om hun tok en finaleplass, sier Oddbjørn Skarbøvik.

– Det går ikke an å beskrive. Hun er så god, roser Kari Janne Skarbøvik.

– Overlykkelig

Noen minutter før Skarbøvik Andresen var i aksjon, var det Ole Jakob Solbu som imponerte på Olympiastadion i Roma.

Han er klar for en sensasjonell EM-finale på 800 meter. Nordmannen fikk det tøft mot slutten av oppløpet, men holdt unna nærmeste utfordrer med to hundredeler.

FINALEKLAR: Ole Jakob Solbu. Foto: NTB

Dermed ble han finaleklar.

– Nå er jeg overlykkelig. Jeg har ikke så mange ord egentlig. Det var en helt vill opplevelse, sier Solbu.

– Hvordan skal du forberede deg til finalen nå?

– Jeg har ikke tenkt på det enda, jeg er i ekstase. Det er vanvittig, sier Solbu, som også lover en tur på en hurtigmatkjede etter kveldens løp.