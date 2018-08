Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Vi har hatt mange tøffe bortekamper, og har vært nære. Men vi har ikke vært dyktige nok.

Det sier Vålerenga-trener Ronny Deila etter kampslutt. Nesten tre måneder uten seier i serien er ikke godt nok for Deila, som har som mål å ta Vålerenga tilbake til toppen av norsk fotball.

– Situasjonen er tøff, men det er en del av fotballen. Vi lærer å stå sammen, og kommer styrket ut av dette. Men det kommer ikke av seg selv, sier Deila.

Han er krystallklar på at han fremdeles er rett mann for å få til det som er klubbens uttalte mål.

– Jeg har kjempetro på at vi kan få Vålerenga tilbake til toppen av norsk fotball. Jeg tror fremdeles vi kan komme topp seks i år, men da må vi begynne å tre poeng.

– TEGN TIL BEDRING: Men VIFs Ronny Deila venter fremdeles på tre poeng. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

– Flakset oss til seier

De tre poengene kunne, og burde kanskje kommet mot Haugesund. Før pause var Vålerenga uheldige som ikke hadde fått seg minst én scoring.

Strålende keeperspill fra Per Kristian Bråtveit i Haugesund-målet hindret det som kom fra bortelaget, og det stod 0–0 til pause.

Etter hvilen sørget Alexander Stølås for at det ikke ble målløst i Haugesund, da han banket til fra hjørnet av 16-meteren. Det var Haugesund-spillerens andre scoring på like mange kamper.

– En god følelse. Det er alltid moro å score mål. Men jeg vil ikke jinxe dette med å si at det har blitt en vane, sier Stølås til NRK etter kampen.

I FORM: Alexander Stølås har vært meget sentral for Haugesund. Mot VIF ble det nok en scoring. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Vålerenga overtok etter scoringen, uten at de klarte å skape veldig mye, før i kampens siste minutt. Peter Godly Michael fikk ballen i beina etter et hjørnespark. Helt umarkert, fem meter fra mål, blåste spissen ballen over tverrliggeren.

– Dette er bittert. Gutta gjorde en kjempejobb i dag, sier Deila.

Haugesund-trener Eirik Horneland sier de ikke fortjente tre poeng mot Deilas Vålerenga.

– En trøblete kamp. Vi flakser oss gjennom kampen, og må opp noen hakk fremover. Men vi har en ekstremt god innstilling, og tar denne kampen på moralen og sulten.

– Vi begynner ikke å snakke om gull

Seieren sender Haugesund opp på tredjeplass, kun fire poeng bak serieleder Brann. Tredjeplass er tangering av klubbens beste plassering i Eliteserien noensinne. Vålerenga har etter formsvikten falt til niendeplass, og er nå ti poeng unna medaljeplass.

– Vi kan ikke tenke for mye på tredjeplassen. Vi må trene hardt, og holde den mentale sulten oppe, sier matchvinner Stølås om det som blir en spennende høst for FK Haugesund.

Christian Grindheim var Vålerenga-spiller inntil han returnerte til Haugesund før årets sesong. Han håper de kan holde formen gående

– Forhåpentligvis ligger vi så høyt når sesongen er over. Alle kampene våre er jevne. I dag skaper vi lite, men vi har flyt. Vi vinner ofte kamper som det her. Jeg håper flyten fortsetter, sier Grindheim, som tror de er godt rustet før høsten.

Han er derimot mer enn fornøyd dersom det skulle ende med tredjeplass for Haugesund.

– Ingen vet hvor langt dette når, vi vet at det er kort vei både ned og opp. Vi skal ikke begynne å snakke om noe gull her nå, sier Grindheim.