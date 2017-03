Nytt NM-gull til Tviberg

Maria Tviberg tok sitt annet NM-gull på like mange dager da hun kjørte inn til seier i utfor fredag. Dagen etter at hun vant super-G med et halvsekund, var hun 22 hundredeler foran Kristina Riis-Johannessen i utfor. Kristin Lysdahl tok bronse.