Nytt nei fra NFF – nå vurderer Edvartsen søksmål

– Jeg er klar over at jeg fort kan fremstå som rabiat hvis vi saksøker NFF på nytt, men urimeligheten i vedtaket om at jeg ikke får dømme er så stor at jeg har bedt Elden vurdere alle juridiske sider ved dette, sier Edvartsen til NRK.

Og dermed er det klart for en ny kamp mellom fotballforbundet og den mye omtalte fotballdommeren.

I sommer inngikk partene et forlik, like før rettsbehandling i Oslo tingrett. Den gangen saksøkte 39-åringen fra Hamar sin tidligere arbeidsgiver NFF, etter at han ble avskjediget som seksjonsleder for samfunnsansvar i fotballforbundet.

Dommerspørsmålet var ikke en del av forliket mellom partene den gangen. Nå er det nettopp det som muligens blir prøvd i retten.

– De har i praksis gitt han livstidsstraff, sier Edvartsens advokat, John Christian Elden.

Ferskt NFF-vedtak sier nei til Edvartsen

Dommerkomiteen i Norges Fotballforbund har i et vedtak 11. januar konkludert med at Svein-Erik Edvartsen ikke inngår i planene de kommende årene.

VEDTAK: Her er e-posten hvor Edvartsen informeres om dommerkomiteens vedtak. Foto: Skjermdump

Dette har blitt meddelt Edvartsen ved to anledninger, først 18. oktober og deretter så sent som 22. januar. 39-åringen fra Hamar fått tilsendt følgende begrunnelse fra lederen i dommerkomiteen, Arnor Dingen, i en e-post:

Manglende tillit:

Tillit er det grunnleggende for å bli oppnevnt som toppdommer i NFF. Dommerkomiteen har ikke tillit til deg etter at du viste manglende respekt overfor dommersjefens faglige vurdering i 2017.

Dommerkomiteen ønsker å bygge opp et nytt toppdommermiljø med prioritering av fremtidens toppdommere, der du ikke er med i planen. Våre rutinerte toppdommere gjør en god jobb, og vi ser ingen grunn til å bytte ut noen av de for å frigjøre plass til deg i toppdommergruppen.

Du har også vært i konflikt med NFF over en lengre periode, som nå er forlikt. Dette må likevel tas med i våre totale vurdering.

– Jeg er åpenbart utsatt for usaklig forskjellsbehandling der det tas andre hensyn enn mine kvalifikasjoner som dommer, sier Edvartsen.

NYTT NEI: Dommersjef Terje Hauge sendte e-posten fra Svein-Erik Edvartsen videre til lederen i dommerkomiteen og ba om at han svarte den tidligere toppdommeren. Foto: Lars Thomas Nordby / NRK

– Gitt under andre forutsetninger

Konflikten knyttet til dommerspørsmålet strekker seg helt tilbake til 2017. Da ble Edvartsen vraket til første serierunde i Eliteserien etter å ha havnet i konflikt med dommersjef Terje Hauge.

NFF og Edvartsen ble senere enige om å avslutte toppdommerens kontrakt for 2017.

– Vi har en avtale om at det skal etableres arenaer slik at Svein Erik Edvartsen gis muligheten til å gjenskape nødvendig tillit, sa Nils Fisketjønn, konkurransedirektør i NFF, den gangen.

UENIG MED EDVARTSEN: Nils Fisketjønn, konkurransedirektør i NFF. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Nå er Fisketjønn av en annen oppfatning enn han var da.

– Det som har skjedd etter forliket er en avskjedigelse fra fast stilling, det er to søksmål og det er et nytt forlik, så de uttalelsene ble gitt under helt andre forutsetninger enn hva som gjelder i dag, sier Fisketjønn.

– Betyr det at uttalelsene i det første forliket ikke er gjeldende?

– Sånn som vi opplever det – ja.

Norges Fotballforbund vil ikke ha noen formening om et eventuelt søksmål fra Edvartsen, men sier at de er trygge på sin sak.