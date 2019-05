Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Chelsea spilte 1–1 mot Eintracht Frankfurt i den første semifinalen i Europaligaen for en uke siden, og det ble spennende også på Stamford Bridge. Eden Hazard herjet – som vanlig – i forkant av scoringen til Ruben Loftus-Cheek etter 28 minutter, men det tyske laget svarte like etter pause da Luka Jovic ble spilt fri alene med keeper.

Ruben Loftus-Cheek scoret for Chelsea, men kampen ble avgjort fra straffemerket. Foto: BEN STANSALL / AFP

2–2 sammenlagt stod det også etter full tid, og i ekstraomgangene klarte ingen av lagene – tross flere forsøk – å få ballen i nettet.

Hazard avgjorde

Dermed måtte semifinalen avgjøres fra straffemerket. Gjestene var først ut:

Sebastian Haller scoret.

Ross Barkley scoret.

Luka Jovic scoret.

César Azpilicueta bommet.

Jonathan De Guzmán scoret.

Jorginho scoret.

Martin Hinteregger bommet.

David Luiz scoret.

Siste straffe ble dermed avgjørende.

Goncalo Paciencia bommet.

Eden Hazard scoret.

Chelsea er klare for europacupfinale. Og der møter de Arsenal. For første gang i historien møtes fire lag fra samme nasjon i to europacupfinaler.

– Straffer handler om flaks, mener Chelsea-keeper Kepa Arrizabalaga, som forteller at han hadde studert motstanderens straffeskyting før kampen.

– Sesongen vår har vært litt vanskelig, men vi har nådd to finaler og er kvalifisert til mesterligaen, så jeg synes det har vært en bra sesong. Nå får vi et sterkt London-derby med Arsenal i Baku, sier han videre til BT Sports ifølge BBC.

Hat trick-helt

Arsenal hadde et godt utgangspunkt etter 3-1-seier over Valencia i den første semifinalen på hjemmebane forrige uke. Men etter å ha sett semifinalene i mesterligaen de siste dagene, var det nok noen som fikk økt puls da Kévin Gameiro satte inn ledelsen for vertene etter bare 11 minutter.

På banen holdt derimot gjestene roen og da Pierre-Emerick Aubameyang utlignet seks minutter senere, var finaledrømmen igjen nær. I andre omgang sikret spisskollega Alexandre Lacazette ledelse og 5–2 sammenlagt til Arsenal.

SUPERDUO: Pierre-Emerick Aubameyang og Alexandre Lacazette feirer førstnevntes første scoring. Foto: ANDREW BOYERS / Reuters

Det spanske laget tente riktig nok et lite håp igjen da Kévin Gameiro lurte inn 2-2, men Arsenal tok igjen ledelsen da Aubameyang scoret sitt andre med drøye 20 minutter igjen. Og da samme man fikset hat trick like før full tid, var Arsenal med sikkerhet klare for europaligafinalen i Baku 29. mai.

– Vi reagerte bra på å havne under og visste vi måtte score minst ett mål i kveld. Auba var utrolig i kveld med et imponerende hat trick, så takk til ham, sier Lacazette til BT Sport, ifølge BBC.

Den store feiringen uteble, for da dommeren blåste av kampen, barket en rekke av spillerne sammen på banen. Dommerne fikk skilt spillerne i den smått kaotiske avslutningen i Spania, og Arsenal kunne klappe seg ut av stadion.

SE ALLE MÅLENE: Det ble målrikt mellom Valencia og Arsenal. Du trenger javascript for å se video. SE ALLE MÅLENE: Det ble målrikt mellom Valencia og Arsenal.

Premier League kan nå få fem lag i mesterligaen neste år, og vinneren av begge europacupfinalene er garantert plass. For Arsenal betyr det at de kan få plass selv om fjerdeplassen i serien høyst sannsynlig glipper.

– Vi har spilt dårlig i Premier League den siste måneden, og nå må vi utnytte denne muligheten. Vi vil spille i mesterligaen neste sesong og vi vil ha trofeet, sier Lacazette.