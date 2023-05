Seedy Jatta (20) var en sterk bidragsyter til at Vålerenga fikk med seg en etterlengtet trepoenger – og påførte Rosenborg og Rekdal nok et smertefullt tap på hjemmebane.

Først scoret Jatta 2-1-målet like etter en Rosenborg-utligning. 20 minutter senere skaffet han også straffespark.

– Dette resultatet er krise for Kjetil Rekdal. Også med tanke på at de ikke har skapt en sjanse utenom scoringen, sier TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

FORMSPILLER: Seedy Jatta scoret i andre kamp på rad. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Dette er så langt unna det Kjetil Rekdal vil se. Rosenborg er totalt ufarlige, mente Mathisen.

Rosenborg slet med å komme til sjanser i store deler av kampen.

– For Rosenborg å tape for sine rivaler, først mot Brann og så mot Vålerenga ... Det sier seg selv at det er krise og fullstendig uakseptabelt for en klubb som Rosenborg. Det må det skje noe fort. Eller så kan jeg ikke skjønne annet enn at det må skje drastiske grep, sier NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp.

Fra sjansefattig til fyr og flamme

De første 45 minuttene på Lerkendal var langt fra et sjansebonanza. Kampen bølget frem og tilbake lenge, før gjestene fikk hull på byllen.

Vålerenga kom fire mot fire inn i Rosenborgs boks, og på et innlegg mot første stolpe var Ofkir først og sendte Vålerenga i føringen like før pause.

Etter hvilen var det Rosenborg som kom ut i hundre. Knappe tre minutter etter at lagene hadde kommet ut på banen sendte Morten Bjørlo ballen inn i venstre hjørne og utlignet for vertene.

Men de rakk knapt å feire ferdig, før Jatta headet gjestene tilbake i ledelsen på Lerkendal.

– Jeg er «on fire», ass. Bank i bordet. Ikke jinx meg, sa Jatta til TV 2 like etter at han ble byttet ut, etter konstatering fra kanalens reporter om at han var «on fire».

Før han ble byttet ut rakk han også å skaffe straffespark til Vålerenga. Den satte Henrik Bjørdal inn bak André Hansen og sørget for 3–1 til gjestene fra Oslo.

– Kontakt innafor boksen, da tenker jeg bare å falle, sier Jatta til TV 2.