– Det blir en eventyrlig helg for Sturla Holm Lægreid. Han er plutselig verdens beste skiskytter!, utbryter NRKs kommentator Andreas Stabrun Smith når nordmannen kommer i mål i ensom majestet.

Sturla Holm Lægreid gikk først ut på jaktstarten og med kun én bom holdt han unna for konkurrentene og vant sin tredje seier denne vinteren. Det er to mer enn noen annen.

– Jeg er målløs. Selv om det fysiske ikke var like rått som på sprinten var det god luke fra start, og da hadde jeg heldigvis nok, sier Lægreid.

SEIERSINTERVJU: Her forteller Sturla Holm Lægreid om hvordan det var å vinne enda et verdenscuprenn.

Thingnes Bø lot seg imponere

Johannes Thingnes Bø bommet til sammen tre ganger, men gikk en forrykende sisterunde og sikret tredjeplassen bak franske Emilien Jacquelin.

– Jeg har ikke sjans til å vinne med to bom på liggende, men det blir et utrolig spennende løp. Jeg er imponert over dem som slår meg, og da fortjener jeg ikke noe bedre, sier Thingnes Bø.

Deretter kom resten av de norske lagkameratene i mål på rad og rekke.

Vetle Sjåstad Christiansen ble nummer fire, Johannes Dale nummer seks og Tarjei Bø nummer syv.

HER SIKRER HAN SEIEREN: Sturla Holm Lægreid med fullt hus på siste skyting.

Kopierte Bø-brødrene

Lægreid har vist at han er enormt sterk på standplass denne sesongen, og før jaktstarten avslørte 23-åringen at Bø-brødrene skal han noe av æren for akkurat det.

– Det var en episode på sommer-NM hvor jeg ikke var helt fornøyd med skytinga mi på sprinten. Så hadde jeg besøk av Bø-brødrene på hotellrommet da de skulle pusse børsa, forklarer han.

FORBILDER: Brødrene Bø har lenge vært et forbilde for Lægreid. Nå har rollene snudd. Foto: Matthias Schrader / AP

Da ble han inspirert av hvordan kroken, eller «tappen», var plassert på deres våpen, og fikk lyst til å prøve det samme selv.

– Jeg har prøvd å kopiere Johannes og få en mer offensiv stilling. Jeg så på Bø-brødrenes våpen at den ståendetappen var veldig høyt opp i forhold til min, og det gjør noe med tiltinga av våpenet. Så da flytta jeg den cirka fem centimeter opp og har vært fornøyd siden, avslører Lægreid.

Etter nok en triumf av Lægreid er rollene plutselig snudd.

– Jeg og Tarjei har sikkert vært forbilde for Sturla i mange år, og nå er det vi som sitter på middagen og spør Sturla hva han gjør og hvorfor han ser så avslappet ut når han skyter. Sturla er verdens beste skiskytter og han er utrolig god på å ikke være dårlig. Der er det skiskyting handler om, å ikke drite seg ut på skyting, sier Thingnes Bø etter løpet.