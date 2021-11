Brann reddet sent poeng

Brann reddet poeng på overtid i 2-2-kampen mot Sandefjord i Eliteserien søndag, men laget ligger likevel sist i ligaen.

Eirik Horneland skrev tidligere i uken ny kontrakt som Brann-trener, men det skulle ikke tenne rødtrøyene til seier.

De reddet likevel poeng etter en scoring fra Bård Finne. Skuddet fikk en retningsforandring før ballen gikk over Jacob Storevik og i mål til 2-2.

Det startet godt for Brann da Robert Taylor fant Aune Heggebø, som stanget inn 1-0 etter seks minutter. Etter kvarteret sto de imidlertid likt igjen.

Et frispark ble stusset videre i feltet fra Kristoffer Normann Hansen. Der kom Vidar Ari Jónsson og pirket inn 1-1. Like etterpå lå ballen igjen i mål for vertene. Hansen fikk til slutt en enkel jobb med å hamre inn 2-1-scoringen. Deretter reddet Finne poeng tre minutter på overtid.

