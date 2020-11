Nytt Haaland-show – tangerte fleire legender

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det var ein bra kveld og vi tok tre viktige poeng, sa Erling Braut Haaland etter sigeren mot Club Brugge, då han skåra det 13. og 14. målet sitt i meisterligaen.

– Vi visste at Brugge ønskte å spele, så vi ville presse dei høgt, noko vi gjorde. Vi ønsket å vise dei at vi er eit betre lag, og det følte eg at vi fekk til.

Vi er vant til at Haaland er ordknapp når det gjeld eigne prestasjonar. Det er var ikkje TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Ein må berre hylle Haalands rørsler og svolt. Når han augnar skåring er det umogleg å stoppe han.

– Det er heilt tullete. Du er ikkje overraska lenger. No er Erling Braut Haaland favoritt til å bli toppskårar i meisterligaen, sa han.

Knuser legendene

På sine første elleve kampar i meisterligaen har Haaland skåra 14 mål.

Ingen spelar har starta meisterligakarrieren sin med betre målteft.

Dei som kjem nærast er Sadio Mané og brasilianarane Roberto Firmino og Adriano. Dei stod alle på ti mål etter like mange kampar som Haaland.

TOPPSKÅRAR: Haaland er delt toppskårar i årets meisterliga med fire mål. Foto: Ina Fassbender / AFP

– Han er så svolten. Det einaste som står i hovudet på han er å setje ballen i mål, sa Mathisen.

Kommentatorduoen Øyvind Alsaker og Nils Johan Semb konstaterte at det no er på tide å snakke om Haaland i same andedrag som spelarar som Lionel Messi, Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo og Zlatan.

– Han er utvilsamt den beste unge spissen i verda, sa Semb om 20-åringen.

Og dei spelarane er langt unna Haaland etter like mange kampar.

Lewandowski trong 22 kampar før han var på same nivå. Det same gjorde Neymar og Luis Suárez.

Messi måtte vente til den 28. kampen sin før han skåra nummer 14, medan Ronaldo trong 51 kampar.

I tillegg tangerte han nokon av dei største namna i fotballen med den andre skåringa si mot Club Brugge.

Zinédine Zidane, Miroslav Klose, fenomenet Ronaldo, Robert Pirès, Roy Keane og David Villa stoppa alle på 14 skåringar i turneringa.

LEGENDE: Zinédine Zidane var i si tid sett på som den beste fotballspelaren i verda. No har Haaland skåra like mange mål i meisterligaen som franskmannen klarte på 80 kampar i turneringa. Foto: Israel Lopez Murillo / AP

Enkle, men smarte mål

Thorgan Hazard skåra det første målet i kampen, men var berre åleine på målskårarlista i fire minutt før Haaland dobla leiinga.

Nordmannen skaffa Borussia Dortmund eit hjørnespark, og han sette inn sin eigen retur etter at Simon Mignolet redda det første forsøket.

Hans andre skåring var ikkje av det teknisk vanskelege slaget, men 20-åringen haustar likevel rikeleg med ros.

– Han skårar jo mange enkle mål, men han er så flink til å posisjonere seg. Rørslene hans er så smarte. Det er ikkje tilfeldig at han set seg i slike posisjonar, seier fotballekspert Simen Stamsø Møller.