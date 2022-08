Nytt flykaos for Lillefosse – stavene forsvant igjen

Det hviler en forbannelse rundt Pål Haugen Lillefosses staver. Foran EM i München forsvant de igjen og ble borte i 17 dager.

I formiddag skal 21-åringen fra Bergen ut i kvalifisering i stavkonkurransen sammen med Guttormsen-brødrene Sondre og Simen under EM i München. Først for seks dager siden kom stavene hans til rette igjen.

De forsvant før VM i Eugene i USA i juli også. Da kom de bort i fly- og bagasjerot da han reiste til den norske precampen i Berkeley foran mesterskapet i Oregon.

Flere ganger denne sesongen har Lillefosse manglet stavene sine når han har ankommet et konkurransested. Flyverden er ikke i vater etter pandemien.

– De brukte litt over en uke uten at jeg visste hvor de var i verden. Jeg er veldig glad for at de kom fram til slutt. Det var en liten stressfaktor. De ringte til slutt fra San Francisco flyplass og sa at de hadde kommet fram, sa Lillefosse til NTB i VM-byen Eugene 19. juli.

Da fikk han stavene sine noen dager før han reiste fra precampen og til VM-byen.