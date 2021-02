Nytt Arsenal-tap – Ødegaard fortvilte etter denne missen

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Det ble et nytt skuffende resultat for Arsenal, som har tilgode å vinne etter at Ødegaard kom på lån mot slutten av januar.

En tidlig scoring av Ollie Watkins ga Aston Villa alle pengene og satte trolig det endelige nådestøtet for Arsenals håp om en plassering som gir europacupspill neste sesong.

En svak pasning av vikarierende venstreback Cedric ble plukket opp av Bertrand Traore, som fant Watkins foran mål.

Ollie Watkins gratuleres av Villa-kaptein Jack Grealish. Spissen ble kampens eneste målscorer etter bare et drøyt minutt var spilt. Foto: Shaun Botterill / AFP

Ødegaard på benken

Arsenal startet igjen med Martin Ødegaard på benken i bortekampen mot Aston Villa. Nordmannen kom innpå etter tjue minutter av den andre omgangen og fikk sin mulighet til å redde et poeng for London-klubben.

Med rett under ti minutter igjen av kampen fikk 22-åringen ballen på sølvfat på 12 meter, men blåste skuddet langt over.

Det var den største sjansen Arsenal fikk til å få med seg poeng fra Villa Park mot slutten.

Arsenal jaktet utligning, men klarte ikke å overliste sin tidligere målvakt Emiliano Martinez, som gikk til Villa før årets sesong og har imponert denne sesongen.

Arsenals beste periode kom i begynnelsen av den andre omgangen. Nicolas Pepe var lenge et uromoment for Arsenal. Ivorianeren hadde en avslutning rett utenfor stolpen og et innlegg fra ham ble også reddet på streken.

Arsenals offensive satsing førte til store kontringsrom for Villa. I sluttminuttene kunne både Grealish og Watkins ha doblet ledelsen.

Dermed ble det en fortjent seier til Villa, som henger seg på i kampen om topp-4. Arsenal har nå ni poeng opp til topp-4, med en kamp mer spilt.