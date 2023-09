Nyland om ny benketilværelse: – Tror jeg snart får sjansen

Landslagskeeper Ørjan Nyland overrasket mange da han valgte Sevilla som ny arbeidsgiver etter flere måneder på klubbjakt i sommer.

Forrige sesong spilte han bare tre klubbkamper fra start i Leipzig, og Ståle Solbakken understreket viktigheten av at Norges førstekeeper måtte finne seg en klubb der han fikk mer spilletid.

Siden Nyland skrev under for den spanske storklubben, har Sevilla spilt to kamper. De har tapt begge 3-4 og 1-2, begge med Nyland på benken.

Spanias største sportsavis Marca skrev nylig at Marko Dmitrovic er et soleklart førstevalg i Sevilla, som etter tre kamper ligger helt sist i La Liga.

Nyland tror den dårlige starten kan tale til hans fordel.

– Vi har ikke hatt den beste sesongstarten, fire tap på fire mulig. For min del handler det om å prestere godt hver dag på trening, som jeg har gjort, men så er det mange nye ting i begynnelsen med nytt land og språk. Ting jeg må tilpasse meg. Men jeg føler absolutt det er en plass som er åpen, og det er signalene jeg har fått. Jeg må være klar når sjansen byr seg, og den tror jeg ikke er så langt unna, sier han til NRK.

– Hvorfor valgte du ikke en klubb der du var sikrere på mer spilletid?

– Det var ganske enkelt, de solgte sin beste keeper til Saudi-Arabia, sportsdirektøren og klubben viste stor interesse for å få meg inn. Sjansen er stor for at jeg får spille, det er bare å gjøre som jeg har gjort hittil, brette og ermene, trene godt, vise hvem man er og ta sjansen når den byr seg.

Ståle Solbakken hadde pressefri onsdag, og det var assistent Brede Hangeland som stilte på pressekonferansen på Ullevaal, men til NTB sa Solbakken følgende om klubbvalget:

– Jeg håper jo at det medfører at han får litt spilletid. Sevilla er kjent for å bytte på keeperplassen, sier Solbakken til NTB.