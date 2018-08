Henriksen på 5. plass

Til tross for to norske rekorder holdt det bare til 5. plass for Eivind Henriksen i finalen i slegge. Han kastet på sitt beste 76,86 meter. Polske Wojciech Nowicki tok gull med 80,12, foran landsmann Pawel Fajdek og ungarske Bence Halasz.