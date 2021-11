Nyland i sorg etter morens dødsfall

Solbakken forstår Ødegaard-benking

Martin Ødegaard sliter med å komme tilbake i Arsenals startoppstilling etter skaden han pådro seg i oktober. De tre siste ligakampene har nordmannen startet på benken.

Landslagssjef Ståle Solbakken uroer seg ikke for kapteinen sin før de viktige kampene mot Latvia og Nederland 13. og 16. november.

På spørsmål under mandagens pressekonferanse om hvordan Solbakken analyserer situasjonen, svarer han:

– Jeg tror både hans og min analyse er lik. Han spiller alle kamper til han får et spark på beinet som gjør at han står over en kamp. Da kommer en annen spiller inn, og de kommer inn i en seiers-stim, innleder landslagssjefen.

– Men han trener lite foran kamp to, så det er ikke overraskende at han ikke spiller den. Så står han over ligacup-kampen de har, og da går Mikel Arteta videre med det laget, og det er forståelig. Men jeg legger merke til at han er en av de første på banen når de gjør bytter, og da er han en av lagets sjefer. Han hadde et veldig inspirerende innhopp i går. Jeg er ikke bekymret for hans fotballtilstand eller fysiske tilstand, sier Solbakken.