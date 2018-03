Nygaard på millionjakt i en av verdens største e-sportsturneringer

Torsdag tapte Nygårds lag FaZe mot svenske fnatic i spillet CS:GO. «Rain» sliter med sykdom, og klarte ikke å spille opp mot sitt beste i torsdagens kamp. Derfor endte det med 0-2-tap mot fnatic.

– Å våkne med influensa er ikke veldig behagelig, meldte Nygaard på Twitter onsdag morgen.

Det var en lei smell for FaZe, som var store favoritter før kampen. I stedet ble det tap, og nå må Nygaards lag ut i kvartfinale mot Cloud9 fredag ettermiddag.

– Det er vanskelig å holde fokus på spillingen når du har influensa. Det blir som å ta en eksamen, du klarer ikke å holde fokus, sier e-sport-ekspert Halvor Gulestøl.

Dette er en av årets mest prestisjetunge turneringer, som spilles i den polske byen Katowice. Byen har blitt en metropol for e-sport, og med flere av verdens beste lag på plass, tiltrekkes et enormt antall publikum. Over 100 000 besøker Spodek Arena i løpet av turneringen, noe som gjør det til det største e-sportsarrangementet i verden.

– Det er helt fult av CS-gale polakker. Det er kamprop for lagene og fullt trykk, sier Gulestøl.

Jakter milliongevinst

Etter at Grand Slam-turneringer ble innført sommeren 2017 har Nygaards FaZe tatt én tittel. Den kom i New York i september i fjor. Selv etter en trå start på 2018, er de å regne blant favorittene til å vinne Grand Slam-turneringen i Polen.

Som en del av omleggingen i fjor sommer, ble det innført pengepremie til laget som først tar fire Grand Slam-turneringer. Det sikrer hver spiller minimum 200,00 dollar, tilsvarende i overkant av 1,5 millioner kroner etter dagens kurs.

Pengepremiene i Grand Slam-turneringene varierer fra 250 til 750 000 dollar, så det spilles om voldsomme summer i Katowice.

– Det er som et kirsebær på toppen, de fleste turneringene har så store pengepremier fra før, sier Gulestøl.

Tre nordmenn på plass

TILBAKE: Ruben Brødreskift. Foto: Roy Pettersen / NRK

«Rain» er Norges klart beste spiller, og er rangert som nummer fire i verden. I turneringen i Polen hadde han dog konkurranse fra to andre norske spillere; også Ruben «Rubino» Brødreskift og Joakim «Jkaem» Myrbostad var på plass. Før Starseries forrige helg må vi helt tilbake til oktober 2016 før vi så de tre nordmennene i samme turnering.

Etter en lengre pause fra e-sportsscenen er Myrbostad tilbake, nå som reserve for det australske laget Renegades. Brødreskift har gått fra Team dignitas og signert for danske «Heroic». Begge nordmennene er nå ute av turneringen.

Hvis FaZe taper mot Cloud 9 fredag, blir det definitivt ikke norsk jubel i Katowice