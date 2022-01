Nygaard om konkurrentens sjokkløp: – Dette får vi aldri se igjen

– Han gjorde det alle trodde var umulig, utbrøt NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn da russeren gikk alene mot mål.

Langløpsklassikeren Marcialonga pleier vanligvis å bli avgjort mot slutten, men Vokujev ga blaffen i den «tradisjonen» og gikk alene i tet nesten gjennom hele løpet. På det meste ledet han med to og et halvt minutt.

Ingen greide å svare på russerens sololøp, og i mål var han hele 45 sekunder foran Kasper Stadaas og Maksim Vylegzjanin, på henholdsvis andre- og tredjeplass.

PÅ PALLEN: Kasper Stadaas ble nummer to i Marcialonga. Foto: Terje Pedersen / NTB

– For en bragd han har levert, utbrøt NRKs kommentator Ole Kristian Stoltenberg.

– Dette får vi aldri se igjen

Andreas Nygaard, som til slutt ble nummer fire, var mektig imponert over konkurrenten etter løpet.

– Vi prøvde å kjøre hardt. Jeg synes vi gikk fort. Han bare økte og økte. Det var ekstremt imponerende å holde unna i nesten 70 kilometer. Det tror jeg vi aldri får se igjen, sier Nygaard.

Stadaas forbannet da russeren gikk

Veteranen Anders Aukland måtte ta til takke med en noe skuffende 18. plass. Han erkjenner at han ikke fikk med seg at russeren rykket fra.

– Marcialonga er alltid et veldig hardt renn. Jeg hadde et fall i starten, så jeg så ikke da Vokujev gikk. Men jeg er imponert over det han gjør i dag. Han gikk alene hele veien. Bak i feltet var det ingen som var sterke nok til å tette luka, sier Aukland.

– Var det en tabbe å la han gå?

– Jeg var ikke sterk nok og så ikke at han gikk. Vokujev var favoritt, så når han får gå ... Det var ingen som orket å følge ham i dag, svarer Aukland.

Norsk dominans har preget Marcialongas vinnerliste på herresiden det siste tiåret. En nordmann har stått øverst på pallen i åtte av de elleve siste rennene, men det er to år siden sist.

Kasper Stadaas var fornøyd med pallplass, men mener laget kunne gjort mer for å hente inn Vokujev.

– Jeg følte meg helt vanvittig bra i siste halvdel av løpet. Da gikk jeg og var forbannet på at vi lot russeren gå. Jeg er litt skuffet over at vi som lag og de andre store lagene ikke tar mer ansvar når en så god løper som Vokujev går, sier Stadaas til NRK.

Svensk seier i kvinneklassen

Svenske Ida Dahl gikk helt til topps i kvinneklassen etter et sterkt rykk i bakkene på den siste kilometeren.

Dahl og Astrid Øyre Slind kjempet lenge om seieren, men så satte svensken inn et rykk som Øyre Slind ikke klarte å følge. Øyre Slind ble dermed nummer to.

Dahl tok sin tredje seier for sesongen. Lina Korsgren ble nummer tre.