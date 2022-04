– Han (skuterføreren) irriterte meg en del. Jeg håper at det synes på TV-bildene, sier Nyenget med et smil til NRK.

Den norske langrennsprofilen var sterkest av herrene og gikk i mål til ensom majestet under krevende forhold i løypa fra Setermoen til Bardufoss.

Men den store snakkisen etter løpet var altså skuteren som fulgte langrennsprofilen.

VANT OVERLEGENT: Martin Løwstrøm Nyenget. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Hadde ikke sjans

Med 4,6 kilometer igjen ga Nyenget klar beskjed om hva han syntes om skuterkjøringen foran ham.

– Nyenget fyker forbi. Han har flere ganger dirigert snøskuteren ut av traseen, utbrøt Torgeir Bjørn.



– Det er høy fart i utforkjøringene, så da skal skuterne være på vakt, fortsatte kommentator Ole Kristian Stoltenberg.

Tidligere i løpet – med 22 kilometer igjen – lå skuteren rett foran Nyenget. Det gjorde et snøen føyket opp i ansiktet på løpslederen, som ble både irritert og brydd. Han byttet spor og «nikket» skuteren til siden, slik at han kunne fortsette utforbakken i fred.

Til NRK forteller Nyenget han slet tungt med sikten.

– Jeg hadde ikke sjans til å se nedover. Jeg tror det er mange morsomme TV-bilder med blind skiløper. Det er stor «kred» til mine para-kolleger som går med lite syn. I dag har jeg slitt, sier han og fortsetter:

– Når det føyker opp fra skuteren, legger det seg på brillene. Det blir is på begge sider – fordi jeg tok brillene opp i bakkene. Jeg måtte skrape brillene flere ganger. Da funket det.

Ski Classics: – Skuteren var for nære

David Nilsson, administrerende direktør for Ski Classics, forstår godt at Nyenget var irritert.

– Vi har sett dette i TV-bussen og skuteren var for nære et par ganger. Men det var vanskelig å kommunisere i dag. På slutten var han definitivt for nære. Det er ikke noe å snakke om, sier Nilsson.

Han lover nå å ha fokus på TV-filmingen inn mot det siste Ski Classics-rennet neste helg.

– Vi skal ta en diskusjon internt, sånn at dette ikke skjer igjen neste helg, sier Nilsson.

Dette er ikke første gang Ski Classics har hatt utfordringer med skuterkjøringen. I 2017 ble Martin Johnsrud Sundby meid ned av en snøskuter bakfra under Birkebeinerrennet.

Nyenget forteller også at han opplevde at skuteren kjørte litt vel nære underveis i Reistadløpet.

– Det var to episoder der når skuteren ikke klarer svingen og går rett inn foran meg. Det kan være litt skummelt, spesielt når man er i stor fart. Det gikk fint, men det er kjedelig hvis et skirenn blir avgjort på grunn av noe sånt, sier han.

Nyenget i storform

Heldigvis hadde det ikke all verdens å si denne gangen. 30-åringen er i storform og tok sin tredje seier på kort tid:

Nylig vant han NM-gull på 15 kilometer klassisk i Harstad, og for en måned siden gikk han også til topps på femmila i verdenscupen i Holmenkollen.

I Nord-Norge gikk Nyenget lenge sammen med Tord Asle Gjerdalen, men midtveis ut i løpet rykket han fra landsmannen. Gjerdalen tok til slutt andreplassen – 1.15,2 minutter bak Nyenget. Mikael Gunnulfsen sørget for helnorsk pall.

Andreas Nygaard ble nummer åtte i løpet, men sikret med det totalseieren i Ski Classics denne sesongen. Det gjenstår kun ett renn, og ingen kan ta ham igjen.