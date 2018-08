Det meiner i alle fall avtroppande toppfotballsjef Nils Johan Semb.

– Noreg skal spele 16 viktige kvalikkampar på rad før det eventuelt blir treningskampar. Eg trur ikkje det blir noko forfall på eit litt sånn tynt grunnlag inn mot desse kampane.

– Grunnen er at det kjem til å bety så mykje for både spelarane og laget å vere med i denne turneringa, seier Nils Johan Semb til NRK.

Berre teljande kampar

Noreg startar Nations League heime mot Kypros 6. september, og borte mot Bulgaria 9. september.

Deretter kjem det berre teljande kampar utover hausten, før den ordinære EM-kvaliken byrjar til våren.

Med treningslandskampane følgde også med forfall frå spelarar som kjente på skader og sjukdom.

Premier League-spissane Joshua King og Alexander Sørloth melde seinast forfall til privatlandskampane mot Albania og Australia i mars. Ingenting tyder på at dei ikkje hadde gyldig grunn.

DEI BESTE I RINGEN: Det blir færre kampar til å teste ut nye spelarar for Lars Lagerbäck framover. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Stiller med dei beste

Men spelarar som er på bana for klubblaget på ein laurdag, og deretter melder forfall til landslaget veka etter blir det færre av, meiner NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp.

– Fleire av dei beste spelarane vil vere tilgjengelege, og vil vil heilt sikkert få færre forfall frå dei største stjernene. Lagerbäck vil få meir tid med dei beste spelarane til å setje eit lag, meiner Torp.

Noreg har også Slovenia som tredje motstandar i Nations League-pulja. Vinnaren av gruppa går til semifinalen saman med dei tre andre puljevinnarane på nivå 3.

Finalesiger gjev plass i EM-sluttspelet i 2020. Dette er ein sjanse til å kvalifisere seg til meisterskapen utanom den ordinære EM-kvaliken.

– Eg er trygg på at vi kjem til å stille med alle dei beste spelarane som er friske på det tidspunktet, seier Nils Johan Semb.

– B-vare

NRKs fotballekspert: Carl-Erik Torp Foto: Julia Marie Naglestad

Men med fleire privatkampar blir det mindre sjansar til å teste nye fjes, meiner NRK-eksperten. Utan at det bekymrar.

– Vi vil få færre spelarar som blir testa ut, og som får ein eller to landskampar gjennom karrieren, og som kanskje eigentleg ikkje er gode nok, seier Torp.

Semb opplyser at det kan bli to privatkampar for Noreg i 2019. Men då må laget hamne i ei pulje med fem lag i EM-kvaliken og ikkje seks. Det frigjer to datoar til treningskampar.

– Men samtidig får det heller vere sånn at vi berre spelar kvalikkampar. Eg trur på lang sikt at Noreg blir betre av å spele kampar som betyr noko, kontra kampar som har blitt litt B-vare dei siste åra, der klubbar held igjen spelarar og liknande, seier Nils Johan Semb.