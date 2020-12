– Enten må de isolere seg mer fra helg til helg, eller så må vi se på om det er forsvarlig for helsen til utøvere og andre å reise verden rundt i en pandemi, sier NRKs hoppekspert Johan Remen Evensen etter søndagens nyhet fra Russland.

Allerede under verdenscupåpningen i Wisla for to uker siden ble hoppleiren rammet av koronasmitte. Der testet de østerrikske stjernene Gregor Schlierenzauer og Philipp Aschenwald, sammen med sin trener Andreas Widhölzl, positivt. Senere ble det klart at også Stefan Kraft og Michael Hayböck var smittet.

De smittete østerrikerne reiste hjem, mens verdenscupsirkuset flyttet seg til Ruka. Før hoppeliten hadde reist derfra, hadde covid-19-viruset vært innom både det russiske, tsjekkiske og bulgarske laget.

Likevel satte hoppeliten i samlet tropp kurs for nye konkurranse i russiske Nizjnij Tagil denne helgen. Der gikk det strålende for Norge i lørdagens renn, der Halvor Egner Granerud vant og Robert Johansson ble nummer tre.

De delte seierspall med østerrikske Daniel Huber. Søndag viste det seg at Huber har testet positivt på covid-19. Det har også Thomas Lackner, Manuel Fettner og Jan Hörl, ifølge Krone.at.

Smittet renndirektør: – Ingen planer om å avlyse

Som om ikke det er nok, har også renndirektøren i Det internasjonale Skiforbundet (FIS) testet positivt. Det bekrefter han selv overfor NRK på telefon søndag ettermiddag.

SMITTET: Renndirektør Sandro Pertile. Foto: KACPER PEMPEL / Reuters

– Jeg føler meg veldig bra. For å være ærlig var det en stor overraskelse da jeg fikk informasjon om at jeg er positiv, jeg har ingen symptomer i det hele tatt, sier Pertile.

Han sitter selv på hotellet, og ingen østerrikere stiller i søndagens renn. Men konkurransen går som normalt. Det gjør også de forestående konkurransene, inkluder VM i skiflyging i slovenske Planica neste helg, ifølge Pertile.

– Vi har ingen plane om å avlyse, planen er å fortsette. Vi kommer til å ha tester i Slovenia, og hvis vi har noen tilfeller, har vi mulighet til å isolere. Vi tester jevnlig og kan reagere umiddelbart, sier Pertile, som ikke virker spesielt urolig over situasjonen.

– Vi bare være oppmerksomme og gjøre vårt beste, og det gjør vi hele tiden. Dette kan skje, vi lever i en utfordrende tid. Det vet vi, men vi prøver bare å fortsette på en så bra måte som mulig, sier Pertile.

– Lagene er fornøyde

Når NRK snakker med ham, er han primært opptatt av å få organisert søndagens renn. Etter rennet varsler han et møte med lagene om hva som skal skje videre. Men han tror ikke det er ønske om endringer.

– Vi har en åpen dialog og lagene er fornøyd med hvordan vi håndterer situasjonen, sier han.

Han vet ikke hva som skjer med ham selv og de smittete østerrikerne hva angår hjemreise fra Russland. Men resten av lagene reiser som planlagt videre med FIS-charterflyet, opplyser han.