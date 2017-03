Fartsspesialisten Kjetil Jansrud har slitt med resultatene i storslalåm. I år har han 22. plass som sin beste plassering.

TESTET: Kjetil Jansrud prøvde ut de nye skiene onsdag. Foto: Norges Skiforbund

Neste sesong endres imidlertid de omstridte FIS-reglene i disiplinen. I 2011 bestemte nemlig Det internasjonale skiforbundet å innføre lengre og mindre timeglassformede storslalåmski. Begrunnelsen var at de senket farten og minsket sjansen for skader.

– Jeg vil jo tippe at det er en grunn til at de går tilbake. Det har kanskje ikke hatt den effekten de har etterlyst, sier Jansrud.

Testet de nye skiene

Jansrud var en utøverne som protesterte mot de nye skiene for fem år siden.

– Med de gamle skiene gikk det fint an å henge med, selv om det ble oppkjørt i løypa, sa han til NRK da.

De nye skiene som skal brukes kommende sesong får en svingradius på 30 meter, i stedet for 35 meter. De blir dermed enklere å svinge med.

Det er gode nyheter for Jansrud, som har sin styrke i fartsdisiplinene. Onsdag testet han de nye skiene.

– Det blir litt mer innsving og kortere radius så vi kan gjøre litt kortere svinger. Det tror jeg er en fordel. Jeg skal prøve å utnytte mulighetene vi har nå med å trene på det og å bli bedre på det, sier han.

– For meg handler det om å fortsette som vanlig, gjøre noen ting enda bedre, men også få med meg mye storslalåmtrening og håpe å få med meg mange poeng i storslalåmcupen, forteller alpinisten.

– Betyr vel at de bommet

Henrik Kristoffersen kan knapt vente med å kvitte seg med de gamle skiene.

– Nå er jeg der at jeg skal kjøre lørdagen her og en dag i NM. Så skal jeg kaste dem og begynne å kjøre på 30 meter. Det gleder jeg meg sinnssjukt til, sa Kristoffersen til NRK under verdenscupavslutningen i Aspen i helgen.

Henrik Kristoffersen ønsker de nye skiene velkommen. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Dette betyr vel egentlig at de (FIS) bommet da de innførte reglene første gang, noe som 90 prosent av løperne prøvde å si, kommenterer han.

– Blir det vanskelig å bytte til de nye skiene?

– Det blir en bedre følelse og lettere å kjøre, men det blir ikke noe lettere å kjøre fort. Det blir det ikke.

Reservert Hirscher

Verdenscupvinner Marcel Hirscher er litt mer reservert når det gjelder de varslede endringene.

– For min egen del er jeg fornøyd med skiene. De var vanskelige å venne seg til i begynnelsen, men jeg har vunnet sammenlagtcupen i storslalåm de to siste årene. Så jeg har ikke noe behov for å endre på noe, påpeker han.