– Helt ærlig irriterer det meg grenseløst. Det er sånn vi har funnet ut at disse reglene skal være. Eller ikke vi, men de øverste lederne i internasjonalt langrenn har funnet ut at det skal være sånn, sier Martin Johnrsrud Sundby.

Fredag tok han sølv på 10 km fristil i NM. Lørdag er han den største favoritten på NM-femmila i klassisk. Hvis han stiller til start, vel å merke.

Sundby sliter med en strekkskade i låret som gjør at han ikke klarer å gå diagonalgang. Da kunne mannen som er verdens beste staker tidligere ha valgt å stake hele femmila, noe som hadde vært fullt mulig i løypene på Gålå.

Men juryen har bestemt at det skal være såkalt stakefrie soner, der løperne tvinges til å gå diagonalgang.

– Surrealistisk situasjon

– Det er litt surrealistisk, for det er en situasjon jeg ikke hadde sett for meg at jeg skulle være i, sier Sundby, som venter til lørdag morgen før han bestemmer seg for om han kan gå.

Det var på sommerens kongress i FIS den internasjonale langrennskomiteen åpnet for stakefrie soner, som et tiltak for å redde klassisk langrenn. Frykten er at hvis klassisk blir ren staking, vil stilarten forsvinne.

Regelen ble testet ut i verdenscupen for første gang under sprinten i Drammen.

FIS har også innført makslengde på staver i klassisk – av samme årsak.

Sundby understreker at han er for å bevare diagonalgangen, og han er ikke kategorisk motstander av stakefrie soner.

– Jeg mener det er en debatt vi er nødt til å ta. Skal vi overregulere alt, eller skal vi sørge for sammen å jobbe mot det som er målet, å bevare klassisk langrenn. Per i dag overregulerer vi. Det kan faktisk føre til at jeg ikke får gått i morgen og det er kjipt, sier Sundby.

Vil putte stavregler i søppelkassa

Mannen som staket inn til seier i Birkebeineren for to uker siden fortsetter:

– Stavregelen tror jeg vi kan putte i søppelkassa. Så kan vi bevare det som er soner. Men det må ikke bli sånn at ethvert klassisk langrenn må reguleres. Man kan tenke at de fire, eller to som, hadde staket i morgen kunne fått gjort det. Det er min mening, så stanger jeg mot tyngre krefter på det, som mener at alt må reguleres.

– Kan du gå fiskebein i sonene eller er det for vondt?

– Jeg kan gå med ett bein, men det tror jeg ikke teller. Jeg håper det skal løse seg, men det kjennes ikke «King Kong» ut nå, erkjenner Martin Johnsrud Sundby.