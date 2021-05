Nye karanteneregler kan stoppe Team Ingebrigtsen – uaktuelt å reise uten fritak

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Fra 9. mai innførte regjeringen nye regler for reisende fra land utenfor EØS- og Schengen-området. Nå må alle, uansett om reisen er nødvendig eller ikke, på karantenehotell ved ankomst til Norge.

Det skaper trøbbel for norske OL-håp. Trolig må Jakob og Henrik Ingebrigtsen trekke seg fra Diamond League-åpningen i Gateshead 23. mai, mens Hedda Hynne må vurdere å droppe Diamond League-stevnet i Doha 28. mai.

– Det kan jeg si med hundre prosent sikkerhet – hvis ikke det blir gjort endringer på de reglene så kan ingen av mine gutter reise utenlands og konkurrere, sier Gjert Ingebrigtsen til NRK.

– Er det mulig for deg å la dine gutter sitte på karantenehotell i syv-åtte dager hvis du skal ha dem i form til OL?

– Nei, nei, nei. Selvsagt går ikke det.

PROVOSERT: Treneren mener ikke alle bør skjæres over én kam. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Ingebrigtsen er klar i talen. Ingen av sønnene blir å se i Diamond League-stevnet i Gateshead i Storbritannia dersom reglene forblir som de er nå.

– Hvis vi skal sluses inn på et hotell når vi i løpet av de siste tre-fire dagene har vært testet fire-fem ganger, ikke vært i nærheten av en kjeft og besøkt det landet som har kommet desidert lengst på vaksinefronten, så blir det rett og slett bare for dumt, legger han til.

Får ikke gjort jobben sin

Også friidrettssjef Erlend Slokvik forteller om mye frustrasjon blant trenere og utøvere.

– Det er umulig. De kan ikke sitte ti dager på et karantenehotell uten å få trent i oppkjøringen. Det går ikke, rett og slett, sier friidrettssjef Erlend Slokvik.

FRUSTRERT: Toppidrettssjef i Norges Friidrettsforbund, Erlend Slokvik. Foto: Fredrik Hagen

De nye reglene kan få konsekvenser for mange, da det ikke lenger er mulig å gjennomføre karantenetiden i egen bolig. Alternativet til karantenehotell er ti dager i et land innenfor EØS og Schengen.

– Det betyr jo at vi bare får gå hjem og skifte innholdet i kofferten før vi må reise igjen. Også må vi en ny runde i den samme mølla, og sånn må vi egentlig holde på. Neste Diamond League er i Doha, sier Ingebrigtsen.

Både friidrettsutøvere og utøvere fra andre idretter der utøverne må til utlandet kan bli påvirket. Brødrene Ingebrigtsen og Hedda Hynne er noen av dem som i utgangspunktet skal reise på konkurranser i land utenfor EØS og Schengen.

– Tidlig i en OL-sesong så tror jeg at jeg hadde valgt det bort, rett og slett. Ikke tatt sjansen på det, sier NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal.

Han mener det er for risikabelt for utøverne dersom de blir sittende på et karantenehotell.

– Et karantenehotell er for fjernt fra den virkeligheten og hverdagen de ellers lever i, og det blir en for stor sjanse å ta, sier han.

VILLE IKKE TATT SJANSEN: Rodal mener det er stor forskjell på om utøverne er i hjemme- eller hotellkarantene. Foto: Lise Åserud / NTB

Men de kommende konkurransene i landene utenfor dette området er viktige for utøverne. Erik Sakshaug, Hynnes trener og samboer, forteller at de har to alternativer: Enten bli værende i et EØS/Schengen-land i ti dager – eller droppe stevnet i Doha helt.

– Det ville vært svært uheldig, fordi det er et veldig viktig stevne i OL-oppkjøringen, forteller Sakshaug.

Friidrettssjefen påpeker det samme:

– De er viktige for de utøverne som skal kvalifisere seg til OL, det er viktig for å få konkurranseerfaring og det er viktig da det er en del av inntektsgrunnlaget til utøverne, sier Slokvik.

– Føler du at dette er et arbeidsforbud?

– Ja, nærmest et yrkesforbud. Så lenge de ikke kan konkurrere i de landene hvor de viktige stevnene går, så er det jo det. Fordi da får de faktisk ikke gjort jobben sin.

Ber departementet om endring

Det kan likevel være et lite håp for OL-utøverne. Mandag sendte Norges idrettsforbund et brev til Justis- og beredskapsdepartementet, der de ber om tillatelse til at toppidrettsutøvere kan avvikle innreisekarantenen i sin egen – eller annen egnet bolig.

LIKER INITIATIVET: Toppidrettssjef Tore Øvrebø. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Toppidrettssjef Tore Øvrebø er glad for initiativet til Norges idrettsforbund.

– Innstramningen kan potensielt ha store konsekvenser for enkelte utøvere. Hovedutfordringen er at det hindrer utøverne i å få trent og forberedt seg til lekene i Tokyo, sier Øvrebø.

«Dette er utøvere som lever av å holde seg friske og konkurranseklare, og som er svært urolige for om det innebærer økt smitterisiko å dra på karantenehotell med mange andre i stedet for å avvikle karantene i boliger de disponerer selv», står det blant annet i brevet, signert av generalsekretær i NIF, Karen Kvalevåg.

Avslutningsvis skriver de at saken haster, og at de ønsker avklaring innen de nærmeste dagene. Den avklaringen haster også for Team Ingebrigtsen.

– Vi er i en internasjonal idrett, vi må reise ut av landet for å konkurrere. Ellers må vi bare droppe hele sesongen og begynne å konkurrere neste år. Men gutta vil gjerne kvalifisere seg til OL, og da må de ut og konkurrere, sier Gjert Ingebrigtsen.