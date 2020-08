Ny vurdering i september

Må vente med publikum

Den tyske proffligaen i fotball (DFL) har bestemt at det likevel ikke blir publikum på tribunene fra sesongstart i september. Det skjer etter motbør fra politikerne.



Klubbene i 1. og 2. Bundesliga ble forrige uke enige om å gå inn for å slippe inn et begrenset antall tilskuere med personlige plassbilletter på kampene fra sesongstart. Ståplasser, seksjoner for bortefans og alkoholservering skulle ikke tillates.



Tysklands helseminister konkluderte med at man ikke vil gi klarsignal på idrettstribuner, særlig ettersom smittetallene nå er stigende. (NTB)